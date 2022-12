Van verlies tegen Saudi-Arabië tot finale, emotionele Messi vindt WK 'ongelooflijk'

Het was alarmfase rood in het Argentijnse kamp, drie weken geleden. De Argentijnen begonnen het WK met een beschamende 2-1 nederlaag tegen Saudi-Arabië. De grootste stunt ooit op een wereldkampioenschap. Drie weken later is Argentinië de eerste finalist, na een probleemloze 3-0 zege op Kroatië.

"Toen we aan het begin van het WK verloren, vroegen we mensen om in ons te geloven", zei Lionel Messi na afloop. "Als je dit allemaal ziet, al deze mensen, mijn familie...", keek de aanvoerder het stadion rond. "Er gaat een hoop door mij heen. Ik ben erg emotioneel. Wat we het hele WK hebben beleefd, is ongelooflijk."

"Hoewel we onze eerste wedstrijd verloren, hadden we het vertrouwen dat de groep door zou vechten", sprak de Argentijnse aanvoerder. "We zijn door wat lastige situaties gegaan dit toernooi, maar vandaag was iets spectaculairs."

Vrijwel kansloos

Kroatië verloor dit WK geen enkel duel over 90 en 120 minuten, maar tegen Argentinië waren ze vrijwel kansloos. Drie rappe uitvallen werden de Kroaten te veel. Messi benutte een penalty en leverde de fraaiste assist van het toernooi af. Julián Álvarez veroorzaakte de strafschop en scoorde er twee.

Argentinië leek het slagveld tegen Oranje van afgelopen vrijdag alweer vergeten. En leek vooral gesterkt in het teamgevoel. Messi: "We weten wie wij zijn als groep. Deze groep is geweldig. We hebben het geflikt, we staan weer in de finale. Argentinië staat weer in een WK-finale. En we gaan ervan genieten."

Zondag speelt Argentinië de zesde WK-finale ooit. Daarmee komt het op gelijke hoogte met Brazilië en Italië. Alleen Duitsland speelde er acht.