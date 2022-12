Televisiemaker Han Peekel (75) overleden

Televisiemaker Han Peekel is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn dochter na berichtgeving van De Telegraaf. Hij was vooral bekend als presentator van tv-programma's als Wordt Vervolgd en TV Monument. Peekel stierf op Bali aan de gevolgen van hartfalen.

Peekel begon in de jaren 60 als zanger van Nederlandstalige nummers. Ook was hij presentator bij Radio Veronica. Bij het grote publiek werd hij bekend door zijn werkzaamheden voor televisie. AVRO-programma Wordt Vervolgd, over strips en tekenfilms, was in 1983 voor het eerst op tv. Peekel zou het programma zeventien jaar lang presenteren.

Sinds 2009 presenteerde hij het programma TV Monument van Omroep Max, waarin steeds een complete aflevering aan een bekende Nederlander of televisieprogramma wordt gewijd. Omroepbaas Jan Slagter reageert in De Telegraaf verslagen op het overlijden van Peekel. "Han was natuurlijk zelf een tv-monument, dat voor ons legendarische uitzendingen maakte rond Joop van den Ende, John de Mol André van Duin en Jeroen Krabbé. Ik schrik er echt van."

Naast presentator produceerde Peekel ook veel programma's. Hij werd in 2012 benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het gebied van televisie, radio, cabaret en kleinkunst. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van toenmalig burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes.