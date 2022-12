Nelson Mandelabrug in Zoetermeer nog zeker een maand dicht

De Nelson Mandelabrug in Zoetermeer wordt uiterlijk 15 januari weer in gebruik genomen. Het gedeelte over de A12 wordt verwijderd en maakt plaats voor een tijdelijke constructie. De delen over het het spoor en de Zuidweg krijgen extra ondersteuning. Dat heeft het stadsbestuur van Zoetermeer besloten.

In eerste instantie was het de bedoeling dat de brug op 1 januari klaar zou zijn, maar dat gaat nu toch niet lukken, schrijft Omroep West.

Vanwege de bouw van de tijdelijke constructie moet de snelweg daar op enig moment tijdelijk dicht. Over de kosten van de renovatie is nog niks bekend. De gemeente hoopt de verwijderde karakteristieke glazen kap zo veel mogelijk te bewaren, zodat die hergebruikt kan worden.

Belangrijke verbinding

De gemeente nam begin deze maand de beslissing om de overkapping van de brug te ontmantelen, nadat eerder was gebleken dat de constructie van de fiets- en voetgangersbrug te zwaar was voor de ondersteuning. Hierdoor was het niet duidelijk of de brug wel veilig genoeg was. De brug werd onderzocht, omdat er al eerder scheuren in de constructie waren ontdekt.

De brug, die begin jaren '90 in gebruik werd genomen, is een belangrijke verbinding voor de stad en de enige manier om op station Zoetermeer te komen. Behalve de A12 gaan ook een spoortraject en de RandstadRail onder de brug door.