Messi en Álvarez schieten Argentinië naar finale wereldkampioenschap voetbal

Lionel Messi krijgt een herkansing op de wereldtitel. Argentinië had in de halve finales van het WK in Qatar genoeg aan drie uitvallen tegen Kroatië. Messi benutte een penalty, zijn vijfde goal dit toernooi. Julian Álvarez frommelde een solo vanaf de middenlijn binnen en tikte er daarna nog eentje in. In de finale, zondagmiddag om 16.00 uur, treft Argentinië de winnaar van het duel tussen Frankrijk en Marokko. Daar moet de 35-jarige Messi, na de verloren WK-finale van 2014 tegen Duitsland, alsnog de kroon op zijn carrière zetten. Dat hij aardig in vorm is, toonde De Vlo bij de 3-0. Dribbelend vanuit een ongevaarlijke positie aan de zijlijn en tot twee keer toe wegdraaiend bij zijn mandekker, bediende hij Álvarez voor de beslissende goal. Voor de Kroaten het teken dat ze zich konden gaan opmaken voor de strijd om het brons.

Teleurstelling bij Josko Gvardiol na de tweede Argentijnse goal - AFP

Hoewel ze verliezend WK-finalist uit 2018 zijn, voelde de halvefinaleplaats van de Kroaten als een verrassing, na het billenknijpen in de penaltyreeks tegen de Japanners en het vanaf elf meter uitschakelen van de Brazilianen in de kwartfinales. Voor een land met vier miljoen inwoners een knappe prestatie. "Het geheim van ons succes is dat we een hecht team zijn", zei de Kroatische verdediger Josep Juranovic vooraf. "We spelen als een familie." Familiegevoel, daar weten de Argentijnen alles van. In Qatar bivakkeren ze al weken per tienduizenden. Hun elftal gaat als een vechtmachine te werk, hopend op een ingeving van hun grote, kleine leider.

Die strijd en vechtlust van beide ploegen waren het eerste half uur ver te zoeken. Noem het gerust slaapverwekkend. De bal was van de Kroaten, ze combineerden zich zo nu en dan heel behoorlijk naar voren, tot de Argentijnen ervoor gingen liggen en er met een uitval sporadisch tussenuit glipten. Beiden teams schoten geen bal op doel. Het was wachten op een moment van je-weet-wel-wie. Toen hij, Messi, de bal na een klein half uur maar eens kwam halen op de middenlijn, was duidelijk dat Argentinië zich meer ging laten gelden. Enzo Fernandes nam na Messi's orders direct het Kroatische doel onder vuur. Doelman Dominik Livakovic greep in. Messi vs. Modric Het gevecht tussen Argentinië en Kroatië was niet alleen de strijd tussen Messi en Luka Modric, maar in hun schaduw ook een duel tussen twee van de beste doelmannen van dit WK. Emiliano Martinez en Livakovic. Het Kroatische centrale duo Dejan Lovren en de alom geprezen Josko Gvardiol verloren Álvarez even volledig uit het oog. De Manchester City-spits ging op doelman Livakovic af, tikte de bal erlangs en kwam hard in botsing met de keeper. Penalty, oordeelde de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato. Geel Livakovic. Geel Kovacic, wegens protesteren. Er bleef de betere Kroaten even niets bespaard. Ook Messi toonde geen genade, toen hij de penalty snoeihard in het dak van het doel roste. Zijn elfde treffer op een wereldkampioenschap, waarmee hij zich Argentijns topscorer aller tijden op een WK mag noemen.

Lionel Messi schiet Argentinië op voorsprong tegen Kroatië in de halve finales van het WK in Qatar. - NOS

In het tumult dat ontstond na de openingsgoal - enkele Kroaten vonden de penalty geen penalty - stuurde Orsato ook nog iemand van de technische staf bij de Kroaten met rood naar de tribune. Het bleek Mario Mandzukic, de oud-international die in de finale van 2018 nog scoorde. Kroatië leek van slag. Dat bleek vijf minuten later, toen de sluwe Argentijnen als een raket counterden. Álvarez begon zijn dribbel op de middenlijn. Zo magisch als die van Diego Maradona was tegen Engeland in 1986, zo mazzelend en chaotisch was deze. De bal raakte na touchés van de toegesnelde Sosa en Juranovic haast elk lichaamsdeel van Alvarez waarna hij de bal ook nog langs de doelman frommelde.

Julian Alvarez schiet namens Argentinië de 2-0 binnen tegen Kroatië in de halve finales van het WK in Qatar. - NOS

Niet lang na de tweede goal kreeg Argentinië voor rust al de kans op de beslissing van het duel. Maar Livakovic dook de kopbal van Alexis Mac Allister uit de hoek. Na rust had Kroatië meer de bal en gingen ze dapper op zoek naar een aansluitingstreffer. Maar hoe meer ze de aanval zochten, hoe meer ruimte ze weggaven aan de Argentijnen. Ironisch genoeg leverde een moment waarop Messi juist geen ruimte kreeg van zijn mandekker Gvardiol het beslissende derde doelpunt op.

Julian Alvarez maakt namens Argentinië op aangeven van Messi de 3-0 tegen Kroatië in de halve finales van het WK in Qatar. - NOS