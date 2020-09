Expresso, Miss Etam, Claudia Sträter en Steps sluiten deel modewinkels

De modeketens Expresso, Miss Etam, Claudia Sträter en Steps sluiten 28 van hun 185 winkels. De kledingwinkels waren niet winstgevend genoeg, meldt de nieuwe eigenaar Nxt Fashion. Door de sluitingen verliezen ruim 200 werknemers hun baan.

Het oude moederbedrijf van de winkelketens ging vorige maand failliet, waarop de Nederlandse tak een doorstart maakte. Toen was al duidelijk dat er waarschijnlijk banen zouden sneuvelen. "Bij de doorstart hebben we gekeken welke winkellocaties in 2019 al niet meer positief bijdroegen", zegt commercieel directeur Miami-Van der Borden. "En dan hebben we dit jaar - met covid-19 - nog buiten beschouwing gelaten. Anders hadden we alle winkels wel kunnen sluiten."

Damesmodeketen Expresso sluit vijftien winkels. Van Steps sneuvelen filialen in Haarlem, Hoofddorp en Zoetermeer. Claudia Sträter sluit vijf winkels in Amsterdam, Breda, Enschede en Eindhoven en Miss Etam sluit er net zoveel in Almelo, Almere, Diemen, Groningen en Alkmaar. De betreffende winkels gaan vanaf volgende week eerst verder als outlet-winkel om de voorraden te verkopen. Daarna gaan ze definitief dicht.

"In sommige steden zitten onze winkels op de verkeerde plek", zegt Miami-Van der Borden. "In zes steden zijn we nu in onderhandeling met andere locaties om onze winkels te verplaatsen."