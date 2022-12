'80 procent kans' op marathon op natuurijs, woensdagochtend meting ijsdikte

Schaatsbond KNSB gaat woensdagochtend rond 09.00 uur meten of het ijs dik genoeg is om nog diezelfde avond een marathon op natuurijs te houden. Waar die plaatsvindt, wordt pas een uur voor de meting bekend.

Volgens de schaatsbond maken het Friese Burgum en Noordlaren in Groningen op dit moment de grootste kans om de eerste marathon op natuurijs te mogen organiseren. Noordlaren won de race om de eerste natuurijsmarathon in 2021. Ook Haaksbergen (Overijssel) en Nieuw-Buinen (Drenthe) zijn nog in de race.

'80 procent kans'

"Het ziet er naar uit dat we de minimaal benodigde dikte van 3 centimeter woensdagochtend gaan halen. Waar? Dat durf ik echt nog niet te zeggen", zegt competitieleider Willem Hut. "Het kan ook zijn dat we op meer plekken kunnen gaan meten. De verwachtingen zijn goed, maar het moet allemaal nog wel even gebeuren."

Volgens Hut is er "80 procent" kans dat woensdagavond een marathon op natuurijs wordt verreden. "Dat kan bij elk van de vier genoemde ijsbanen zijn."

De laatste marathon op Nederlands natuurijs was op 26 december vorig jaar in Noordlaren, met Maaike Verweij en Bart Hoolwerf als de winnaars. Omdat de dooi daarna intrad, bleef het bij die ene wedstrijd.

Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Normaal gesproken doet ijsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord ook mee in de strijd om het binnenhalen van de eerste marathon op natuurijs. Vanwege renovatie van de baan lukt dat nu niet. Het Zuid-Hollandse Puttershoek werd door de KNSB dit jaar ook tot de kanshebbers gerekend, maar de opbouw van de ijsbaan gaat daar niet snel genoeg.