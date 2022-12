Waterpeil Amsterdamse grachten zakt 7 centimeter voor verhuizing woonboot

Uit de Amsterdamse grachten is zo'n 2700 miljoen kubiek meter water afgevoerd om een woonboot te verplaatsen. De woonboot paste net niet onder een brug door en dus liet Rijkswaterstaat het waterpeil zo'n 7 centimeter zakken, schrijft NH Nieuws.

Al het water is via het spui- en gemaalcomplex in IJmuiden terechtgekomen in de Noordzee. Doordat de zeewaterstand vanmiddag laag stond, kon het water op die manier worden afgevoerd. Dan loopt het water op natuurlijke wijze naar zee, waardoor er amper energiekosten gemaakt hoefden te worden. Het proces nam zo'n 2,5 uur in beslag, meldt de gemeente Amsterdam.

De woonark aan de Gelderskade moest vanwege werkzaamheden aan de kademuren verplaatst worden naar een plekje honderd meter verderop, waar de boot zeker twee jaar zal blijven liggen. Verplaatsing naar de overkant van de Geldersekade tijdens het werk aan de kade was uit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk.