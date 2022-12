Uitbarstingen van twee vulkanen op Hawaï ten einde

De uitbarstingen van de vulkanen Mauna Loa en Kilauea op Hawaï zijn ten einde. Geologen van de U.S. Geological Survey's Hawaiian Volcano Observatory hebben daarom het waarschuwingsniveau voor beide vulkanen verlaagd. De geologen blijven de twee vulkanen wel nauwlettend in de gaten houden.

Zaterdag stokte de lavastroom die van de flanken van Mauna Loa stroomde. Toen was al duidelijk dat de lava uit de vulkaan geen bedreiging meer vormde voor een belangrijke snelweg op Big Island, het meest vulkanische eiland van de archipel.

De Mauna Loa is de grootste actieve vulkaan ter wereld. De uitbarsting, die eind vorig maand begon, was de eerste uitbarsting van de vulkaan in bijna veertig jaar.

Uitbarsting van ruim een jaar

Bij de Kilauea zagen de wetenschappers op vrijdag al dat het lavameer van de vulkaan niet meer werd gevuld met nieuw lava. De uitbarsting begon in september vorig jaar. In 2018 leidde een andere uitbarsting van de Kilauea tot de verwoesting van meer dan 700 woningen.

De recente uitbarstingen trokken veel bekijks op Big Island. Hotels in onder meer de stad Hilo waren volgeboekt in wat normaliter het laagseizoen is. Op de snelweg in de buurt van de lavastroom van Mauna Loa stond een lange sliert auto's met daarin mensen die het natuurfenomeen met eigen ogen wilden aanschouwen.