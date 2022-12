Burgemeester van Istanbul voor de rechter: "Het is oneerlijk"

Morgen gaat in Istanbul de rechtszaak verder tegen de populaire burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu. De openbaar aanklager heeft een gevangenisstraf geëist van tenminste 15 maanden en een verbod op politieke activiteiten.

Imamoglus misdaad is het beledigen van de leden van de kiescommissie, die hij na de lokale verkiezingen drie jaar geleden "idioten" heeft genoemd. Critici vinden het een politiek gemotiveerde zaak die is bedoeld om Imamoglu uit te schakelen, zodat hij zich niet kandidaat kan stellen voor de landelijke verkiezingen in juni volgend jaar.

Burgemeester voor iedereen

Na de lokale verkiezingen in 2019 leek het even alsof alles was veranderd in Turkije. De oppositie had eindelijk een antwoord op president Erdogan: Ekrem Imamoglu, die de burgemeesterspost van de belangrijkste stad van het land in handen kreeg. Met een pakkende campagne wist hij de inwoners van Istanbul te overtuigen dat hij een burgemeester voor iedereen zou zijn. Voor conservatieve en seculiere Turken, de eeuwige polarisatie voorbij.

Imamoglu is lid van de seculiere partij CHP, de grootste oppositiepartij in Turkije. Het is een partij die in het verleden een verbod invoerde op het dragen van een hoofddoek in de openbare ruimte, waardoor veel conservatieve Turken zich buitengesloten voelden. Maar Imamoglu is zelf praktiserend moslim en daarom sprak hij ook religieuze Turken aan die anders nooit op zijn partij zouden stemmen.