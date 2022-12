Zeker vijftig doden na overstroming en aardverschuiving in Kinshasa

Hele wijken werden overspoeld door water en modder. Wegen en huizen werden verzwolgen door 'zinkgaten', gaten in de grond die zijn veroorzaakt door plotseling wegzakkende aarde.

Volgens lokale en landelijke bestuurders veroorzaakten zware regenbuien de afgelopen dag aardverschuivingen, vooral in buurten van de stad waar veel illegale, vaak minder stevige huizen zijn gebouwd. Dat geldt voor een groot deel van Kinshasa, waar 15 miljoen mensen wonen.

Bij overstromingen en aardverschuivingen in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn zeker vijftig mensen om het leven gekomen, meldt de lokale politiechef Sylvana Kasongo. De Congolese premier heeft het zelfs over meer dan honderd doden. Er zijn ook tientallen gewonden. De reddingswerkzaamheden zijn nog aan de gang.

In de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn zeker vijftig mensen om het leven gekomen. Door hevige regenval en een aardverschuiving zijn wegen en huizen weggevaagd. - NOS

"Het is simpelweg een ramp", zegt inwoner Pierrot Mantuela (30) tegen persbureau AP, die vandaag zijn moeder, dochter van 9 en drie broers verloor. "Al die familieleden die ik nu kwijt ben." Mantuela zelf werd gespaard, omdat hij maandagnacht elders aan het werk was toen het begon met regenen.

Door een aardverschuiving is de landelijke snelweg N1 deels weggevaagd. Dat is een belangrijke verbinding met de havenstad Matadi en andere steden. De weg is nu alleen nog te gebruiken door voetgangers.

In 2019 werd de Congolese hoofdstad ook al getroffen door zware aardverschuivingen na regenval. Toen vielen er tenminste 32 doden.

De Wereldbank becijferde enkele jaren geleden dat de nasleep van overstromingen zoals die in Kinshasa Congolese gezinnen gezamenlijk 1,2 miljoen dollar per dag kost. Het gaat dan om gederfde inkomsten, omdat inwoners bijvoorbeeld niet meer naar hun werk kunnen.