Rutte bezorgd: 'Dit mogen we de mensen in de zorg niet aandoen'

Premier Rutte en minister De Jonge vlak voor de persconferentie - ANP

"Er moet echt een tandje bij", zei premier Rutte op zijn corona-persconferentie. Het gaat niet goed met de ontwikkeling van het virus en daarom neemt het kabinet samen met verschillende regio's in de Randstad extra coronamaatregelen, vooral in de horeca. De cafés moeten om middernacht beginnen met sluiten, bevestigde hij het nieuws dat gisteren uitlekte. Dat is geen symboolpolitiek, zei premier Rutte. "Hoe later op de avond, hoe moeilijker die anderhalve meter. Wat je met deze maatregel bereikt is dat je voorkomt dat mensen met te veel alcohol op te dicht bij elkaar blijven staan." Rutte hoopt dat hiermee strengere maatregelen in de horeca voorkomen kunnen worden. "De horeca heeft geen schuld, ze hebben het fantastisch gedaan. Maar je ziet dat er veel besmettingen vandaan komen en het opsporen van iedereen kost heel veel tijd."

De nieuwe maatregelen: het gaat om de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden);

het late cafébezoek wordt ontmoedigd, om middernacht gaan de lampen aan en de muziek uit, om 01.00 uur moeten alle klanten weg zijn;

het aantal mensen dat bij elkaar aanwezig mag zijn voor een borrel of een uitje wordt teruggebracht van 100 naar 50, dat geldt voor binnen en buiten;

begrafenissen, religieuze bijeenkomsten, demonstraties en dans- en theatervoorstellingen worden uitgezonderd van de 50-personenregel;

voor georganiseerde samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht;

de maatregelen gaan zondag om 18.00 uur in;

de zes genoemde regio's nemen hiernaast nog specifieke maatregelen.

Het is niet de bedoeling dat mensen deze maatregelen gaan zien als juridische regeltjes waarbij je moet proberen eronderuit te komen. "Doe dat nou alsjeblieft niet jongens", zei Rutte. "We zijn toch volwassen met z'n allen in Nederland." Het kabinet ziet het echt als een reëel gevaar dat de gezondheidszorg weer in gevaar komt als de stijging van het aantal besmettingen niet wordt teruggedrongen. "Dat mogen we de mensen in de zorg niet aandoen", aldus Rutte. "Niet nog een keer die bovenmenselijke inspanningen, niet nog een keer zo veel mensen die overlijden." Ook de reguliere gezondheidszorg voor bijvoorbeeld hartpatiënten en kankerpatiënten loopt weer gevaar. De hoofdpunten uit de coronapersconferentie van het kabinet:

'Als we het samen doen, kunnen we de tweede golf breken' - NOS