Acht personen veroordeeld voor betrokkenheid bij aanslag Nice

De Franse rechtbank heeft acht personen veroordeeld voor betrokkenheid bij de aanslag in Nice in 2016. Ze hebben gevangenisstraffen gekregen van 2 tot 18 jaar.

Op 14 juli 2016 stond een menigte op de boulevard van Nice naar een vuurwerkshow te kijken ter ere van de Franse nationale feestdag, toen een vrachtwagen op de mensenmassa inreed. 86 mensen kwamen om het leven en 450 mensen raakten gewond.

De bestuurder van de vrachtwagen, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, werd ter plekke doodgeschoten door de politie. Terreurgroep IS eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op, maar bewijs van een directe link tussen Bouhlel en IS is nooit gevonden.

Zeven mannen en een vrouw zijn vandaag veroordeeld omdat ze in verschillende mate hulp hebben geboden aan de bestuurder. Twee mannen die nauwe banden hadden met Bouhlel zijn veroordeeld tot 18 jaar cel vanwege betrokkenheid bij een terroristische organisatie. De advocaat van een van de twee heeft gezegd in hoger beroep te gaan tegen de straf.

Een derde persoon is veroordeeld tot 12 jaar cel vanwege het leveren van een wapen aan Bouhlel. Omdat niet kon worden bewezen dat hij wist waarvoor Bouhlel dit wapen wilde gebruiken, ligt zijn straf lager. De andere veroordeelden moeten voor 2 tot 8 jaar de gevangenis in.

'Een kleine overwinning'

Met de uitspraak komt er een einde aan een emotioneel proces van ruim drie maanden. Verschillende overlevenden en nabestaanden van de aanslag beschreven in de rechtbank de verschrikkingen waar zij die avond getuige van zijn geweest en hoe die hun leven hebben getekend.

Verschillende overlevenden van de aanslag reageren tevreden. "Ik krijg er mijn familie, mijn moeder en mijn zoon, niet mee terug, maar het voelt als een kleine overwinning", zegt Caroline Villani tegen persbureau AP. "Ik ben blij dat de twee hoofdverdachten een celstraf van 18 jaar hebben gekregen", zegt een ander. "Ook al weegt het niet op tegen wat wij hebben doorgemaakt."