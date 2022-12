Naaldbomen op Veluwe gekapt tegen snelle verspreiding natuurbranden

Tal van naaldbomen op de Veluwe worden de komende jaren gekapt en vervangen door loofbomen. Staatsbosbeheer hoopt daarmee te voorkomen dat natuurbranden in het gebied zich snel kunnen verspreiden.

Naaldbomen zijn brandbaarder dan loofbomen die met hun bladeren een brandvertragend effect hebben. Hierdoor ontstaan zogenoemde brandstoplijnen, waardoor een brand minder snel van het ene gebied naar een andere gebied overslaat, schrijft Omroep Gelderland.

De bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden, zijn voorzien van een oranje stip. Boswachter Laurens Jansen benadrukt dat niet alle naaldbomen met zo'n stip in een keer worden gekapt. "We zullen ze gefaseerd in de komende jaren kappen. Op sommige plekken staan nu al jonge loofhoutsoorten en door die de ruimte te geven kunnen ze straks echt goed als stoplijn fungeren", legt hij uit.

Gevaar voor recreatie en zorginstellingen

Natuurbranden komen op de Veluwe steeds vaker voor en dat vormt een gevaar voor de vele recreatieparken en zorginstellingen in de regio. Het Instituut Fysieke Veiligheid stelde vorig jaar al dat de Veluwe een risicovol gebied is wat betreft natuurbranden en dat hulpdiensten en overheden actie moesten ondernemen.

Hoeveel bomen er precies worden gekapt, is niet bekend.