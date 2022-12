Aangespoelde brok roest blijkt pistool uit 18de eeuw

Een aangespoelde "brok roest" blijkt een pistool uit de 18de eeuw te zijn. Het spoelde vorig jaar aan op het strand van Texel en werd gevonden door een Duitse toerist. Vermoedelijk is het afkomstig uit een scheepswrak, concluderen archeologen.

Het pistool is gemaakt van vuursteen, zegt archeoloog Wytze Stellingwerf van het Texelse museum Kaap Skil, die het voorwerp onlangs in handen kreeg. Volgens hem waren vuursteenpistolen in de 18de eeuw heel gebruikelijk. "Officieren aan boord van schepen gebruikten ze om zich te verdedigen tegen bijvoorbeeld zeerovers", zegt Stellingwerf.

Het is niet voor het eerst dat er een pistool aanspoelt, schrijft NH Nieuws. Begin 2020 gebeurde dat ook al. Destijds zijn er röntgenfoto's van gemaakt door een plaatselijke dierenarts, waardoor het pistool goed zichtbaar werd. Het plan is om ook nu röntgenfoto's te maken.

Het is de bedoeling dat het pistool wordt geconserveerd en daarna tentoongesteld.