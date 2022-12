Vrieskou buiten, binnen niet behaaglijk: hoe krijg je jezelf dan warm?

"Kijk eens meneer, het verbruikt wel wat", aldus Loukili tegen een bewoner over zijn koffieapparaat dat nota bene uit staat. "Het is niet veel, maar het verbruikt wel wat. Mijn tip: als je iets niet gebruikt, trek de stekker eruit."

De verwarming laag en warme kleding aan, is één manier om het warm te krijgen. Volgens energiecoaches zijn er ook andere opties. Zij zeggen dat ze het nog altijd ontzettend druk hebben. Zo ook Amina Loukili, die in Arnhem aan huis advies geeft en deuren af gaat om niemand te missen.

De voorlichtingsorganisatie heeft voor de NOS berekend hoeveel een gemiddeld huishouden zou besparen als het op een koude dag als vandaag acht uur van huis is, naar werk bijvoorbeeld. Met een gasprijs van 3 euro per kuub, bespaart iemand met een variabel contract zo'n 5,30 euro.

Afgelopen weekend deden veel mensen in ieder geval hun best de verwarming laag te houden: er werd zo'n twintig procent minder gas verbruikt dan in voorgaande jaren onder dezelfde winterse omstandigheden. Dat blijkt uit cijfers die lector Energietransitie Martien Visser verzamelde voor de NOS.

Een extra trui, warme sloffen of je heil zoeken in de horeca of bibliotheek: Nederlanders met een variabel energiecontract grijpen al een paar maanden naar dit soort oplossingen in de hoop de verwarming uit te kunnen laten. Met temperaturen rond het vriespunt, is het de vraag hoelang ze dat volhouden.

De gasprijs: na exploderende koersen zijn er inmiddels steeds vaker prijsdalingen. Nu het aantal mensen met een variabel energiecontract groeit, is de vraag relevanter dan ooit: wanneer zie je die prijsverschillen terug in je energierekening? - NOS

De coach installeert een stekkerdoos waardoor de bewoner met een druk op de knop meerdere apparaten uit en aan kan zetten. "Het lijken kleine dingen, maar op deze manier heb je geen last van sluipstroom. Dat tikt best aan. Een magnetron verbruikt in uitstand nog meer en dat 24 uur lang."

"Ik heb dat nooit geweten", zegt de bewoner over zijn nieuwe stekkerdoos. "Als ik een kop koffie wil maken, zal ik straks eerst even de knop om moeten zetten. Dat wordt gewoon even wennen."

Ventileren

Haar grootste tip is om alleen ruimtes te verwarmen of verlichten als je er ook echt bent. Er zijn ook dingen die je beter niet kunt doen. "Begin niet aan alternatieve verwarmingen: een barbecue in huis, zoiets is gevaarlijk. En elektrische kachels verbruiken relatief veel stroom, zeker als je ze veel aan hebt."

Ventileren is ook belangrijk, zegt ze. "Tien minuten het raam opengooien en klaar is het. Luchtroosters hoeven ook echt niet 24 uur per dag open want dan slaat de verwarming vaak aan. Over het algemeen geldt: besparen is goed, maar het moet niet gevaarlijk zijn."

Maandpremie

Veel Nederlanders doen hun best om hun energieverbruik deze koude decembermaand omlaag te krijgen. Toch zie je dat niet gelijk terug in je energierekening. "Dat is jammer genoeg niet het geval", zegt Loukili. "Want je verbruikt, wordt voor het hele jaar ingeschat en verdeeld over 12 maanden."

Dat werkt zo: energiemaatschappijen weten, als het goed is door eerdere jaren wat het verbruik is van een woning. Zo maken ze een inschatting van wat een huishouden dit jaar verbruikt. Op basis van de marktprijzen komt daar dan een gemiddeld maandbedrag uit.

Vanaf volgend jaar gaat er een prijsplafond in, waardoor de hoogte van de energierekening wordt beperkt. Dat is echter een tijdelijke maatregel. Wanneer dat afloopt, betalen consumenten weer de hogere marktprijs.