Cursist Van Persie loopt weekje mee met Ten Hag in Manchester

Van Persie beëindigde in 2019 bij Feyenoord zijn carrière. De 102-voudig international en topscorer aller tijden van Oranje (50 doelpunten) werkt nu als jeugdtrainer bij de Rotterdamse club. Van Persie heeft de Onder 16 onder zijn hoede.

Robin van Persie loopt in het kader van de trainerscursus deze week mee met coach Erik ten Hag bij Manchester United. Van Persie (39) kijkt op trainingscomplex Carrington mee bij de Engelse club, die zich voorbereidt op de hervatting van het seizoen. De Rotterdamse spits voetbalde zelf tussen 2012 en 2015 voor Manchester United.

De KNVB maakte enkele weken geleden bekend dat Van Persie is toegelaten tot de cursus voor het hoogste trainersdiploma, UEFA Pro. In het kader daarvan loopt hij op uitnodiging van Ten Hag mee bij zijn oude club Manchester United.

De Engelse ploeg had afgelopen week, zonder de WK-gangers, een trainingskamp in Spanje. Manchester United hervat het seizoen op 21 december met een wedstrijd tegen Burnley in het toernooi om de League Cup.