Zuid-Afrikaanse parlement stemt tegen afzetting president Ramaphosa

Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft een afzettingsprocedure tegen president Ramaphosa tegengehouden. De president kreeg daarbij steun van zijn eigen partij, het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), ondanks beschuldigingen van diefstal en corruptie.

Vorige week bleek al dat het ANC, dat een meerderheid heeft in het parlement, achter de president stond. Vandaag stemden alsnog vier leden van zijn partij voor het instellen van een afzettingsprocedure, maar dat was lang niet genoeg voor een meerderheid. In totaal stemden 214 parlementsleden tegen afzetting, er waren 148 voorstemmers.

Een parlementaire onderzoekscommissie publiceerde twee weken geleden een kritisch rapport over Ramaphosa waarin hij beschuldigd werd van diefstal van een groot geldbedrag uit zijn wildboerderij. De president stapte vorige week naar de rechter om het rapport onrechtmatig te laten verklaren.

Farmgate

De zaak, die Farmgate wordt genoemd, kwam aan het rollen toen afgelopen zomer een aanhanger van Jacob Zuma (Ramaphosa's voorganger) zei dat er een groot geldbedrag uit de boerderij van de president was verdwenen. De president zou deze diefstal hebben verzwegen omdat hij het gestolen geld onrechtmatig zou hebben verkregen.

Ramaphosa ontkent dit en zegt dat hij het bedrag van 580.000 dollar (bijna 550.000 euro) had verdiend met de verkoop van buffels aan een Soedanese zakenman. Het contante geld zou hij vervolgens in een bankstel hebben verstopt, waar dieven het enkele weken later hebben uitgehaald.

De onderzoekscommissie zegt in het rapport dat er "aanzienlijke twijfel" is over die lezing. Die claimt dat Ramaphosa het geld zou hebben verstopt om vragen over de herkomst van het bedrag te ontwijken. Na de diefstal zou hij de dieven hebben laten ontvoeren en zwijggeld hebben betaald om de zaak te verdoezelen.

ANC-parlementsleden zeiden vandaag dat het rapport niet voldoende bewijs bevat dat een afzettingsprocedure rechtvaardigt.