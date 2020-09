CDA en CU willen leeftijdsgrens Moriakinderen loslaten

lesbos kinderen moria kamp - Nieuwsuur

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie zijn bereid ook oudere kinderen uit vluchtelingenkamp Moria te halen. Het kabinet wil vijftig alleenstaande asielzoekers onder de 14 jaar in Nederland opvangen, maar Kamerleden zeggen tegen Nieuwsuur ervan uit te gaan dat die leeftijdsgrens niet strak wordt gehanteerd. "Het gaat mij erom dat Nederland heeft aangegeven: wij willen de vijftig kwetsbaarsten naar Nederland halen", zegt CDA'er Madeleine van Toorenburg. Dat zullen volgens haar vooral kleine kinderen zijn, maar ook "andere kwetsbare mensen". Ze zegt aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) te gaan vragen "daar ruimte voor te bieden". Noodhotels Op het Griekse vasteland verblijven nu 407 jongeren die alleen reisden en verbleven in Moria op het eiland Lesbos. Ze werden na de verwoestende brand in het vluchtelingenkamp overgevlogen. Vanwege coronabesmettingen op Lesbos zitten ze twee weken in quarantaine in noodhotels, in afwachting van hun vertrek naar andere Europese landen. Nederland wil vijftig personen "in gezinsverband met minderjarige kinderen" en vijftig alleenstaande jongeren onder de veertien jaar laten ophalen, mét genoeg kans op asiel. Vorige week bleek al dat er niet genoeg kinderen voldoen aan de eisen. De meeste alleenstaande kinderen die op Lesbos zaten, zijn 16 of 17 jaar.

Quote We kijken wie de meeste bescherming nodig heeft. Wie is mogelijk gemarteld, of is slachtoffer van mensensmokkel? Luca Curci, UNHCR

Bovendien zegt leeftijd niets over kwetsbaarheid, zegt Luca Curci, directeur van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Thessaloniki, waar veel van de alleenreizende kinderen nu verblijven. "Een jongen van 16 of 17 kan kwetsbaarder zijn dan een kind van 14. We moedigen dat soort kieskeurigheid niet aan. We moeten naar individuele kwetsbaarheid kijken. Wie heeft de meeste bescherming nodig." Bepalend voor wie het meest dringend hulp nodig hebben, is de medische toestand, zegt Curci. "We kijken ook naar kinderen die mogelijk gemarteld zijn of slachtoffer zijn van mensensmokkel. En naar traumatische gebeurtenissen in hun thuisland of tijdens hun vlucht." De meest kwetsbare groep jongeren werd in een afgesloten gedeelte van Moria opgevangen:

'Alleen wat boeken herinneren aan de jonge mensen die hier in Moria woonden' - NOS