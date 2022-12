Invallen bij Duitse klimaatactivisten, volgens aanklager 'criminele groep'

De politie heeft op elf plaatsen in Duitsland invallen gedaan bij leden van de Letzte Generation, een organisatie van klimaatactivisten. Een openbaar aanklager beschouwt die groep als een criminele organisatie, omdat die al sinds april sabotageacties zou uitvoeren bij een olieraffinaderij in het Oost-Duitse stadje Schwedt/Oder, aan de Poolse grens. De openbaar aanklager in die regio beschouwt de groep daarom als criminele organisatie.

Door de sabotageacties bij de PCK-raffinaderij zou de toevoer van olie in de rest van het land zijn verstoord, waardoor volgens de aanklager de "voorzieningen aan de bevolking" in gevaar zijn gekomen.

Verspreid over zes deelstaten

Waar de invallen precies waren, is niet bekendgemaakt. De groep zelf zegt in een reactie dat de mensen die zijn opgepakt in zes verschillende Duitse deelstaten wonen. Er zouden meer dan elf mensen zijn opgepakt, van wie er ten minste vijf nog in de cel zitten om nieuwe sabotageacties te voorkomen. Bij de invallen, die in de vroege ochtend begonnen, zijn computers, telefoons en posters in beslag genomen.

De 'Laatste Generatie' zegt in een reactie dat deze invallen de groep niet zal tegenhouden de aandacht te vestigen op "het ineenstortende klimaat", waar de regering volgens de groep te weinig tegen onderneemt. "We zullen onveranderd doorgaan, omdat wij de laatste generatie zijn die dit nog kunnen doen."

Vastgelijmd aan de landingsbaan

De groep activisten is de afgelopen maanden vaker in het nieuws gekomen met opvallende en volgens de autoriteiten ontwrichtende acties: leden van de groep lijmden zichzelf bijvoorbeeld onlangs vast aan start- en landingsbanen op de vliegvelden van München en Berlijn.

Een woordvoerder van de gematigder Duitse klimaatgroep Fridays for Future noemt de invallen en arrestaties "een enorm overtrokken en absurde reactie" op een groep die slechts probeert de aandacht te vestigen op de zich voltrekkende klimaatramp. "De strijd tegen klimaatactivisten in dit land wordt met veel meer energie gevoerd dan de strijd tegen klimaatverandering."