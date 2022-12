Einde aan skicrossrel: ook Maier krijgt na bijna een jaar bronzen medaille

Er is na bijna een jaar eindelijk een eindoordeel in de olympische rel op het onderdeel skicross. De Duitse freestyleskiester Daniela Maier krijgt tien maanden na de Olympische Spelen in Peking alsnog een bronzen medaille. Ook Fanny Smith mag haar bronzen plak houden. Dat heeft het sporttribunaal CAS besloten.

De Zwitserse Smith kwam in de finale van de skicross als derde over de streep, maar zou Maier gehinderd hebben en de Zwitserse werd na afloop gediskwalificeerd. Smith ging in beroep en de FIS, de internationale skifederatie, draaide negen dagen later het besluit terug, waardoor Maier haar bronzen medaille weer moest inleveren.