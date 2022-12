Biden wil met Afrika-top 'partnerschap smeden' met belangrijk continent

Ondanks de Amerikaanse zorgen over China en Rusland moet de top vooral gaan over "gedeelde belangen". Het continent zal bepalend zijn voor de "toekomst van de wereld", zegt de Amerikaanse veiligheidsadviseur Sullivan. Minister van Buitenlandse Zaken Blinken zei eerder dat Washington Afrika vanaf nu niet meer als "geopolitieke pion" moet zien, maar als een belangrijke eigen geopolitieke speler.

China is met name betrokken bij projecten op het terrein van energie en infrastructuur. Rusland manifesteert zich onder meer als wapenleverancier. Veel Afrikaanse landen wilden zich niet uitspreken tegen de Russische invasie in Oekraïne, tot ongenoegen van de westerse landen.

De laatste top tussen de VS en Afrikaanse landen was in 2014 onder president Obama. Daarna was Trump president, hij had weinig belangstelling voor Afrika.

Op de top wil Biden ook misverstanden uit de weg helpen over de oorlog in Oekraïne. In veel Afrikaanse landen bestaat de indruk dat zij hongerlijden door de westerse sancties tegen Rusland. Meerdere Afrikaanse landen hebben meer belang bij een goede verhouding met Rusland en willen een diplomatieke oplossing voor het conflict."

"Amerika zet met deze top breed in en probeert een partnerschap voor de 21e eeuw te smeden, zoals Biden het noemt. Daarmee wil Amerika laten zien dat het niet de grote broer is die Afrika helpt, maar op een gelijk niveau zaken wil doen. De VS ziet nu ook in dat Afrika te lang als een continent met problemen is beschouwd, terwijl landen als China en Rusland de investeringsmogelijkheden zagen.

Verder wil Biden zich inzetten om het Afrikaanse continent een stem te geven in de VN-Veiligheidsraad. Ook krijgen de Afrikaanse landen nog eens 55 miljard dollar toegezegd voor de komende drie jaar. De VS zal daarvoor niet de voorwaarde opleggen dat Afrikaanse landen zich achter Oekraïne moeten scharen.

Afrika-correspondent Elles van Gelder:

"Een van de belangrijkste vragen op deze top zal zijn wat Biden het continent te bieden heeft.

China is de grootste economische partner van het continent en Rusland een grote wapenleverancier. De VS is groot als het gaat om hulpgeld. Ik denk dat veel Afrikaanse landen meer concrete plannen willen zien, meer investeringen bijvoorbeeld. China heeft een handelsaandeel van 261 miljard dollar in het continent, van de VS is dat 64 miljard. Dat is nogal een verschil.

Steeds meer landen zijn geïnteresseerd in het continent, ook in de grondstoffen die er zijn. Afrikaanse landen willen ook echt dat de VS hen als gelijkwaardige partner gaan zien en hen ook zo behandelen."