Celstraffen tot 14 jaar voor dodelijk woninginbraak

Twee mannen zijn veroordeeld tot 14 jaar cel voor hun rol bij een dodelijke inbraak in Breukelen begin dit jaar. Volgens de rechter is bewezen dat de mannen bij de inbraak de 67-jarige bewoner van het huis met een hamer en koevoet hebben doodgeslagen.

Bij de inbraak waren in totaal vijf mannen betrokken, die toen tussen de 19 en 21 jaar oud waren. Ze drongen op 18 januari het huis binnen omdat ze dachten dat de bewoner (een bekende verschijning in Breukelen) veel contanten in huis had. Toen ze zagen dat hij in de huiskamer lag te slapen en wakker werd, sloegen ze op de vlucht.

Oog in oog

Twee dagen later probeerden ze het opnieuw. Ze kwamen toen oog in oog te staan met de bewoner die een hamer bij zich had, vermoedelijk omdat hij de inbrekers had horen binnenkomen. Er ontstond een worsteling, waarbij de bewoner met zijn eigen hamer en het breekijzer van de inbrekers werd doodgeslagen. Zijn lichaam werd later gevonden door een buurman.

Volgens de rechtbank is bewezen dat de twee inbrekers de bewonerhebben gedood, schrijft RTV Utrecht. De drie andere inbrekers zijn veroordeeld tot celstraffen tot 6 jaar.

Vorige week brandde de woning van de gedode man af. Of er sprake is van brandstichting wordt onderzocht.