Kamer geschokt door racisme op Buitenlandse Zaken, binnenkort debat

De Tweede Kamer houdt snel een debat over racisme en discriminatie op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gisteren bleek uit een intern onderzoek dat er op het departement sprake is van institutioneel racisme. De onderzoekers noemden de conclusies ernstig en zorgelijk.

Minister Hoekstra kondigde aan dat hij tot op de bodem wil onderzoeken wat er aan de hand is en hij riep medewerkers op een officiële klacht in te dienen of aangifte te doen.

Vrijwel de hele Tweede Kamer reageert geschokt op de uitkomsten van het onderzoek. In de reacties vallen woorden als "walgelijk", "hoe krijg je het in je botte harses om dit soort uitspraken te doen over collega's?", "het tast ook de reputatie van het departement aan", en "we zijn steil achterovergeslagen". De Kamer wijdt er dus binnenkort een debat aan. Of dat plenair gebeurt of in een commissie, is nog niet duidelijk.

Onderzoek mogelijk breder

Een deel van de Kamer wil dat niet alleen nader wordt onderzocht wat er precies op Buitenlandse Zaken is gebeurd, maar dat ook wordt gekeken naar andere ministeries. "Dit zijn geen incidenten", zegt Denk-Kamerlid Van Baarle, de aanvrager van het debat.

De VVD pleit er juist voor het debat nu tot Buitenlandse Zaken te beperken. VVD-woordvoerder Brekelmans noemt racisme "uiteraard onaanvaardbaar", maar hij denkt dat wat op Buitenlandse Zaken is gebeurd, deels te maken heeft met de cultuur op dat ministerie.