Lancering nieuwe generatie weer- en klimaatsatellieten

Het is de eerste van een serie zogenoemde 'derde generatie' weersatellieten, Meteosat Third Generation (MTG). De komende jaren gaan er zes de lucht in.

De satellieten zijn ook beter in staat om aan te geven wanneer er weersextremen optreden. Dat is belangrijk, omdat weersextremen in aantal en heftigheid toenemen als gevolg van klimaatverandering.

Na een jaar of tien, vijftien zijn ze aan vervanging toe, zegt hij. "We weten dus dat er telkens updates moeten komen. Zo wordt nu al nagedacht over satellieten die pas in de jaren 40 de ruimte in gaan. Een tweede reden is klimaatverandering. We willen weersextremen beter kunnen voorspellen. En daarnaast willen we gebruik maken van de nieuwste technologie."

Die nieuwe technologische mogelijkheden zijn volgens de initiatiefnemers van groot economisch belang .Levensgevaarlijke situaties kunnen beter worden ingeschat. "Deze miljardeninvestering heeft tot doel in de lidstaten meteorologische diensten aan te bieden met veel meer accuraatheid, waardoor levens, eigendommen en infrastructuur kunnen worden gespaard. Het systeem zal letterlijk levens redden", zei directeur Phil Evans van EUMETSAT op een persconferentie vorige week.

Overstromingen zomer 2021

De bedoeling is dat de satelliet-instrumenten, eerder dan tot nu toe het geval was, zien wanneer de lucht instabiel wordt. Ook is er een instrument, de Lightning Imager, dat voortdurend bliksems observeert. Dat zorgt voor veiliger vliegverkeer. Ook wordt door betrokkenen gerefereerd aan de overstromingen in Duitsland, België en Nederland, in de zomer van 2021, veroorzaakt door hevige regenval.

Bij die overstromingen kwamen meer dan 200 mensen om het leven en ontstond voor miljarden euro's aan schade. De weersverwachting die er destijds was, kwam redelijk laat en werd ook niet door alle autoriteiten voldoende op waarde geschat. De vraag is of de nieuwe satellieten een dergelijke situatie langer en beter van tevoren kunnen voorspellen. Van der Steenhoven waarschuwt voor al te groot optimisme.

"De hoop is dat de weersverwachting er beter van wordt. Maar hoeveel beter precies is nog wel de vraag. Met betere data van satellieten alleen ben je er nog niet. Computers zullen die data ook moeten kunnen verwerken. En je hebt ook altijd instrumenten op de grond nodig die metingen doen, en kunnen fungeren als een check op wat je vanuit de ruimte ziet. Dus of zo'n situatie als rond de overstromingen in Limburg straks echt beter kan worden voorspeld, moet nog blijken."