Oud-internationals moeten Duitse ploeg uit malaise helpen richting EK 2024

De Duitse voetbalbond (DFB) heeft een commissie samengesteld die Duitsland moet bijstaan richting het EK van 2024. Onder andere Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Oliver Kahn en Matthias Sammer maken deel uit van deze groep.

Duitsland werd tijdens het wereldkampioenschap in Qatar al in de groepsfase uitgeschakeld. De ploeg verloor van Japan (2-1), speelde gelijk tegen Spanje (1-1) en won van Costa Rica (4-2). Dat leverde een teleurstellende derde plek op.

Flick blijft aan

Ondanks dit resultaat blijft bondscoach Hansi Flick in functie. Hij zal vanaf nu gaan samenwerken met de nieuwe stuurgroep. Directeur nationale selecties Oliver Bierhoff is wel vertrokken. De DFB wil zo snel mogelijk een opvolger presenteren.

Dat het Duitse team weer een opleving krijgt is belangrijk, want het aankomende EK wordt in eigen land gespeeld.