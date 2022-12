Bosnië en Herzegovina kandidaat-lid van de Europese Unie

Al enkele jaren geleden, in 2019, heeft de Europese Commissie daar afspraken over gemaakt met Sarajevo, maar er is de laatste jaren in de ogen van de commissie weinig vooruitgang geboekt.

Bosnië-Herzegovina bestaat sinds het einde van de oorlog in 1995 uit twee delen, elk met een grote mate van onafhankelijkheid: in de Republika Srpska wonen vooral Serviërs, in de Federatie van Bosnië en Herzegovina vooral bosniakken (Bosnische moslims) en Kroaten. De afgelopen jaren is de spanning tussen die twee deelgebieden flink toegenomen.

GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik noemt de erkenning van het kandidaat-lidmaatschap "een belangrijke stap om het vertrouwen van de Bosnische burgers te herwinnen." Ze vindt dat de EU de relatie met de regio de laatste jaren heeft verwaarloosd, "met dramatische gevolgen voor het vertrouwen onder de bevolking."

Voordelen

Pas als alle hervormingen zijn doorgevoerd waar om is gevraagd, kunnen de onderhandelingen over definitieve toetreding beginnen. Bosnië en Herzegovina voegt zich nu in een reeks andere landen in Zuidoost-Europa die al kandidaat-lid zijn: Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië, Turkije, Moldavië en Oekraïne.

Bosnië had ruim zes jaar geleden het kandidaat-lidmaatschap al aangevraagd. Als het eenmaal verworven is kan het nog vele jaren duren voordat een land volwaardig EU-lid wordt (in het geval van Turkije bijvoorbeeld al ruim twintig jaar). Meestal gaat het proces gepaard met langdurige en taaie onderhandelingen, maar het levert voor de landen waar het om gaat ook voordelen op: zo kunnen ze al aanspraak maken op bepaalde subsidies uit Brussel.

Stabiliteit en veiligheid

Het uitbreidingsproces van de EU stond de afgelopen jaren op een lager pitje, maar het heeft een impuls gekregen door de Russische inval in Oekraïne. Uitbreiding wordt nu in Brussel gezien als voorwaarde voor stabiliteit en veiligheid, wat er in de zomer toe leidde dat Moldavië en Oekraïne versneld kandidaat-lid werden.

Op de Balkan wil alleen Kosovo nu nog aanspraak maken op het kandidaat-lidmaatschap van de EU, maar Brussel stelt als voorwaarde daarvoor dat de relaties met buurland Servië worden genormaliseerd.

Servië erkent de autonomie van zijn voormalige provincie niet, die zich in 2008 onafhankelijk heeft verklaard. Eind jaren 90 voerden beide landen een bloedige oorlog, waarin ook de NAVO bombardementen uitvoerde op Servische doelen.