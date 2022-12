Nieuwe stadion van Cambuur later open, te laat aangesloten op elektriciteitsnetwerk

Het nieuwe stadion van SC Cambuur is later klaar dan gepland. De oplevering stond gepland voor september 2023, maar vermoedelijk is het pas eind 2023 of in 2024 klaar voor gebruik.

Er zijn volgens de club meerdere redenen. Een van de oorzaken is dat het nieuwe stadion pas in december 2023 kan worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Pas als de stroom is aangesloten kan de club beginnen met het inregelen van het klimaatsysteem en de overige installaties.

Een ander obstakel is de afbouw van het stadion. In het stadion komt ook een school van ROC Friese Poort en er zijn commerciële ruimtes. Dat alles samen maakt het onzeker wanneer het volledige complex kan worden opgeleverd. Er wordt nu gekeken of het complex al in gebruik genomen kan worden voor de officiële oplevering.

15.000 toeschouwers

De Friese club uit de eredivisie verhuist naar de westkant van Leeuwarden, waar aan het Stadionplein tegenover de Elfstedenhal een nieuw voetbalstadion verrijst. Afgelopen zomer begon de bouw. Het nieuwe onderkomen van Cambuur gaat plaats bieden aan 15.000 toeschouwers.