Klimaatactivisten beëindigen bezetting van bestuurskamer TU Eindhoven

Klimaatactivisten die twee bestuurskamers van de Technische Universiteit van Eindhoven hadden bezet, zijn na ruim een week gestopt met hun actie.

De ongeveer twaalf studenten van de actiegroep University Rebellion zeggen dat ze een aantal duidelijke afspraken hebben gemaakt met het bestuur van de universiteit.

De actie begon vorige week maandag. De studenten eisten onder meer dat de universiteit de banden met de fossiele industrie verbreekt en dat er meer transparantie komt over het geld dat binnenstroomt uit het bedrijfsleven. Daarnaast zou het bestuur de klimaatnoodtoestand moeten uitroepen.

'Goede gesprekken'

Na enkele "goede gesprekken" is het bestuur van de universiteit de actievoerders op een aantal punten tegemoet gekomen, schrijft Omroep Brabant.

Zo zal de universiteit in het komend jaarverslag het ontvangen geld voor onderzoekssamenwerking duidelijk op een rijtje zetten. Daar staat dan bij wie de grootste financiers zijn en wie de kleinere.

Eerder had de universiteit al gezegd dat nieuwe projecten in samenwerking met de fossiele industrie alleen nog toegestaan zijn op het gebied van duurzaamheid en hernieuwbare bronnen. "We hebben nu nog een paar projecten op het gebied van fossiele energie", zegt een woordvoerder van de TU, "maar die lopen binnenkort af".

De studenten zijn ook tevreden met een bericht van het bestuur waarin "de onrechtvaardigheid van de klimaatcrisis" wordt benadrukt. Ze zeggen het gevoel te hebben dat "onze eis om de klimaatnoodtoestand uit te roepen met een oproep voor klimaatgerechtigheid en sociale gerechtigheid is ingewilligd".

