Vanavond op tv: Is er nog een snelle weg naar vrede? • D66 en SP in debat over migratie • Executies in Iran

'Vrede slaagt alleen met westerse veiligheidsgaranties'

Vrede tussen Rusland en Oekraïne lijkt verder weg dan ooit. Negen maanden geleden voerden de landen eventjes vredebesprekingen met elkaar - en sindsdien is het stil. Er lijkt een taboe op onderhandelen te liggen, zeker in Kiev.

Is er toch nog een snelle weg naar vrede? We spreken de Nederlandse topdiplomaat Robert Serry, oud-ambassadeur in Oekraïne, en de Deense oud-secretaris-generaal van de NAVO Anders Rasmussen. Zij zeggen: voor een staakt-het-vuren moeten westerse landen de steun die ze nu al aan Oekraïne geven, blijvend maken.