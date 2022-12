Oversteek 1500 migranten Mexico-VS gefilmd, aantallen nemen toe

De migrantenstroom is mogelijk een voorbode op wat nog komen gaat. Eind december loopt een wet af uit de coronatijd, bekend als Title 42, waarmee Amerika migranten uit bepaalde landen makkelijker kan weigeren. De Amerikaanse grenspolitie ziet nu al veel grotere aantallen migranten dan een jaar geleden, al zijn er nog geen harde cijfers.

Volgens de grenspolitie hebben de afgelopen dagen 2400 migranten geprobeerd om de VS binnen te komen in de El Paso Sector, het gebied waarvoor de grenswacht van El Paso verantwoordelijk is.

Persbureau Reuters sprak met migranten uit Nicaragua, die zeggen op hun tocht naar de Amerikaanse grens te zijn ontvoerd en afgeperst door criminelen. Zij zouden afgelopen week zijn bevrijd door de Mexicaanse politie.