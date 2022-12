Rechtbank: overheid mag NS voorlopig onderhands spoorvergunning geven

De Nederlandse staat mag de NS voorlopig zonder marktonderzoek een vergunning geven om het grootste deel van het spoornetwerk te gebruiken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Volgens de rechtbank staat niet vast dat de overheid met die onderhandse vergunningverlening in strijd handelt met Europese wet- en regelgeving. Meerdere regionale vervoerders, verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), hadden een kort geding aangespannen over de zogeheten 'concessie voor het hoofdrailnetwerk'. Hiermee wordt het alleenrecht bedoeld om over het grootste deel van het Nederlandse spoor te rijden. Tot 2025 is dat alleenrecht in handen van de NS, waarvan de staat 100 procent aandeelhouder is. De overheid wil de concessie daarna onderhands verlengen tot eind 2033, maar daar zijn de regionale vervoersbedrijven het niet mee eens. Omdat zij er zelf ook naar willen meedingen, hadden ze de overheid voor de rechter gesleept. Europese regelgeving Volgens de vervoersbedrijven is het alleenrecht van de NS in strijd met Europese regelgeving. Maar de Haagse voorzieningenrechter wijst hun claim af. De rechtbank benadrukt wel dat het Europese Hof van Justitie uiteindelijk moet beslissen over de wijze waarop EU-wetgeving moet worden geïnterpreteerd. Daarover bestaat in Europa zelf overigens nog onduidelijkheid, aldus de rechtbank. "Er is nog geen jurisprudentie van het Hof die ingaat op de vraag wat in een specifiek geval als dit van een lidstaat wordt verlangd. De meningen hierover lopen ver uiteen, niet alleen tussen partijen, maar ook tussen (Europese) instanties."

Wat is de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland? Arriva, Transdev (Connexxion), Keolis, Qbuzz en EBS hebben zich verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN). Al deze ondernemingen zijn geheel of deels in handen van buitenlandse staatsbedrijven, zoals Deutsche Bahn (Arriva) en het Franse SNCF (Keolis). Arriva exploiteert op dit moment al diverse spoorlijnen in onder meer het noorden van het land en in Limburg. Keolis exploiteert lijnen in het oosten van Nederland. Ook Connexxion (Valleilijn) en Qbuzz (Merwede Lingelijn) zijn actief op het Nederlandse spoor.