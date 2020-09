Nadal geeft Lajovic het nakijken, Djokovic met meer moeite naar kwartfinales Rome

Toch was de start nog hoopvol, want na het verlies van zijn eerste opslaggame brak hij direct terug. Maar vervolgens won Nadal acht games op rij. Lajovic brak Nadal nog wel een keer en dat feit vierde hij als een grote overwinning.

Hoewel Lajovic de mondiale nummer 25 is, kon hij moeilijk vertrouwen hebben in een goede afloop. Hij trof Nadal twee keer, op Roland Garros in 2014 en op de US Open in 2017 en won toen geen set. In Parijs won hij zelfs maar vier games.

Rafael Nadal, negenvoudig winnaar, is zonder veel moeite door naar de kwartfinales van het masterstoernooi in Rome. De Spaanse titelhouder gaf Dusan Lajovic met 6-1, 6-3 het nakijken.

Eerder op de avond bereikte Novak Djokovic de laatste acht van het Italiaanse graveltoernooi. De viervoudig toernooiwinnaar won het Servisch onderonsje met Filip Krajinovic met 7-6 (7), 6-3. Maar in tegenstelling tot Nadal had de verliezend finalist van 2019 meer moeite met zijn tegenstander.

Krajinovic, die zijn beste resultaten op gravel boekt, brak Djokovic al in de openinggame en in de tiebreak leidde hij met 4-1. In de tweede set gaf Djokovic geen kans meer weg.

In 2010 won Krajinovic het eerste en enige onderlinge duel op ATP-niveau: in Belgrado gaf Djokovic na de verloren eerste set op. In mei klopte Krajinovic hem opnieuw op de Adria Tour, een door Djokovic opgezet toernooi in Servië.

In de kwartfinale van het toernooi neemt Djokovic het op tegen de Duitser Dominik Koepfer. Nadal treft Diego Schwartzman (ATP-15).