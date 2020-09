Djokovic met moeite landgenoot de baas in Rome

Novak Djokovic heeft de laatste acht van het masterstoernooi in Rome bereikt. De viervoudig toernooiwinnaar won het Servisch onderonsje met Filip Krajinovic met 7-6 (7), 6-3. Maar makkelijk had de verliezend finalist van 2019 het zeker niet.

Krajinovic, die zijn beste resultaten op gravel boekt, brak Djokovic al in de openinggame en in de tiebreak leidde hij met 4-1. In de tweede set gaf Djokovic geen kans meer weg.

In 2010 won Krajinovic het eerste en enige onderlinge duel op ATP-niveau: in Belgrado gaf Djokovic na de verloren eerste set op. In mei klopte Krajinovic hem opnieuw op de Adria Tour, een door Djokovic opgezet toernooi in Servië.

In de kwartfinale van het toernooi neemt Djokovic het op tegen de Duitser Dominik Koepfer. Vanavond speelt ook Rafael Nadal zijn derde ronde, hij moet de Servische Dusan Lajovic (ATP-25) verslaan om de kwartfinales te halen. Twee keer eerder stonden die twee tegenover elkaar op gravel, beide keren won Nadal.