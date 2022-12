OM eist 3 en 4 jaar in zaak Eindhovense terreurverdachten

Het OM heeft tegen twee van de negen mannen die vorig jaar op verdenking van terrorisme zijn opgepakt in Eindhoven 3 en 4 jaar cel geëist.

Voor de zeven andere verdachten is vrijspraak gevraagd. Over hen twijfelt het OM of ze daadwerkelijk een terroristisch misdrijf wilden plegen of dat het meelopers waren.

De verdachte tegen wie 4 jaar cel is geëist trainde volgens het OM om zich voor te bereiden op de "jihadistische strijd".

Niet wachten op bomgordel

De mannen hadden geen vergevorderde plannen voor een aanslag, zegt het OM. Ook was er geen beoogd doelwit en hadden ze geen wapens. Maar de officier van justitie zei vandaag in de rechtbank dat met hun arrestatie wel een terroristische dreiging is afgewend, meldt Omroep Brabant.

De twee 27-jarige mannen wordt aangerekend dat ze jihadistische videos keken en hier vaak met elkaar over spraken. Ook volgden ze samen een schiettraining in Bulgarije.

De man die van het OM vier jaar de cel in moet en de 'aanjager' van de groep genoemd wordt, schreef ook preken over het doden van ongelovigen, meldt de omroep. "We hoeven niet te wachten tot er een bomgordel is gemaakt", aldus de officier.

'Geen ideologisch motief'

De negen groepsleden, in leeftijd variërend van 19 tot 32 jaar, ontmoetten elkaar in een garagebox in Eindhoven. Volgens het OM kwamen de verdachten niet alleen om te sporten, maar om zich voor te bereiden op het plegen van een aanslag. Ze werden in september vorig jaar opgepakt.

Advocaten van de verdachten zeiden eerder dat de negen Eindhovense terreurverdachten onderling 'foute grappen' hadden gemaakt en niet van plan waren echt een aanslag te plegen.

De verdachten werden in mei voorlopig vrijgelaten na een onderzoek door deskundigen. Uit dat onderzoek bleek dat er "geen ideologisch motief" voor terroristische daden zou zijn.

De uitspraak volgt waarschijnlijk in maart volgend jaar.