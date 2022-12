Mbo wil financiële steun van kabinet en gemeenten voor student in armoede

Mbo's zeggen dat studenten vaker te maken krijgen met armoede door de hoge inflatie en de energiecrisis. De MBO Raad en studentenorganisatie JOB MBO willen dat kabinet en gemeenten deze studenten financieel beter gaan ondersteunen.

Ze zeggen dat studenten in de coronacrisis vooral mentaal hard zijn geraakt. De huidige maatschappelijke problemen kunnen leiden tot een tweede crisis die studenten ook financieel hard zal treffen.

"We krijgen signalen van scholen over studenten die geen geld meer hebben voor een ontbijt of om te douchen", zegt de voorzitter van de MBO Raad, Adnan Tekin. "Ook zeggen studenten dat ze de schoolkosten steeds moeilijker kunnen betalen.''

Vaker hulp bij schoolkosten

De MBO-raad ziet dat veel scholen doen wat ze kunnen om studenten te ondersteunen. Ze proberen de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Ook zijn er budgetcoaches om studenten te helpen met hun financiën en worden er gratis ontbijtjes en lunches geregeld.

Voor hulp bij de schoolkosten doet een toenemend aantal studenten een aanvraag bij het mbo-studentenfonds. Dit fonds is er voor studenten tot 18 jaar die onvoldoende geld hebben om boeken, werkkleding of een laptop aan te schaffen.

Daarnaast hebben scholen vaak zelf een eigen fonds voor studenten die ouder zijn dan 18 jaar. Op het Albeda in de regio Rotterdam zien ze een stijging van het aantal aanvragen. September vorig jaar werden er bijna 50 toegekend, een jaar later zijn dat er ruim 150.

Het kan nog beter

Het Albeda zegt dat er dit jaar, ondanks versoepeling van de inkomenstoets, meer aanvragen worden afgewezen. Deze studenten hebben een te hoog inkomen om in aanmerking te komen voor de regeling, hoewel ze financiële problemen hebben door de stijgende kosten.

De MBO Raad stelt dat scholen nog beter hun best kunnen doen om studenten niet onnodig op kosten te jagen. Maar de echte oplossing zit volgens de raad in het versterken van de koopkracht. Vandaar de oproep aan het kabinet en gemeenten om in actie te komen.

Gemeenten wordt gevraagd alle studenten een energietoeslag uit te keren. Nu is die afhankelijk van de gemeente waarin de student woont. De eenmalige toeslag is 1300 euro.

Een andere mogelijkheid is dat het kabinet de tijdelijke verhoging van de basisbeurs in het volgende studiejaar naar voren haalt. De beurs wordt dan met 165 euro per maand verhoogd.

Ook zouden studenten beter moeten worden geïnformeerd over de beschikbare toeslagen. Een op de drie studenten vraagt geen zorgtoeslag aan, bleek vorig jaar uit het onderzoek van het Nibud. Ze lopen hierdoor meer dan duizend euro per jaar mis.

Verborgen armoede

Het Zadkine, een mbo-instelling in de regio Rotterdam, ondersteunt de oproep. "We zien dat uitwonende studenten het enorm moeilijk hebben, en een deel van de thuiswonende ook'', zegt Jethro Bos van het Zadkine. "Er is ook verborgen armoede. Dan ziet het er aan de buitenkant goed uit, maar heeft een student in de pauze geen eten bij zich en geen geld om iets te kopen.''

De school verzorgde een aantal keer een gratis ontbijt. Daarnaast helpen zorgprofessionals studenten met het vinden van de juiste hulp. Studenten sociaal werk worden ingezet om andere studenten te leren problemen te herkennen en bespreekbaar te maken.

Eigen steunfonds

Ook het Zadkine heeft een eigen fonds om studenten te ondersteunen. Dat er tot nu toe minder aanvragen zijn binnengekomen dan vorige jaar verbaast Bos niet: ,,Er is schaamte en taboe rond dit onderwerp. Bovendien ligt de nadruk op het primaire levensonderhoud. Secundaire zaken als schoolboeken lijken daardoor minder belangrijk.''

Bij het mbo-studentenfonds kwamen op het Zadkine tot november 460 aanvragen binnen. Vorig schooljaar waren dat er zo'n 540.

Om alle 17.000 studenten een steuntje in de rug te geven, hebben zij deze week van het Zadkine twee waardebonnen gekregen. Die kunnen ze onder meer op school inwisselen voor een knipbeurt op de kappersopleiding of een gebitscontrole door studenten van de opleiding tot tandartsassistent. Een waardebon is ook goed voor een driegangenmenu van de koksopleiding.

Vrees voor studentenwelzijn

Naast de oproep om de koopkracht te repareren moet er volgens de mbo-organisaties ook aandacht zijn voor het welzijn van de student.

'Er is in de politiek veel aandacht voor de impact van de maatschappelijke kwesties op het gezins- en bedrijfsleven, maar laten we de studenten in nood niet vergeten,'' zegt de voorzitter van de MBO Raad Tekin.