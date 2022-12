'Flinke verschillen tussen gemeenten bij slechte energielabels huizen'

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen gemeenten als het gaat om huizen met 'slechte' energielabels, staat in de zogenoemde Woningmonitor van organisatie Natuur en Milieu. Zo hebben de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Westerwolde het grootste aandeel huizen met het slechte energielabel E, F of G.

In Heemstede en Bloemendaal is dit aandeel ruim twee keer zo hoog als het landelijke gemiddelde van 16 procent, toont de monitor.

De milieuorganisatie pleit voor een verbod op de verkoop van huizen met zo'n slecht label. "Het kabinet heeft al aangekondigd dat het verhuren van huizen met zo'n laag energielabel vanaf 2030 verboden wordt", zegt Rob van Tilburg van Natuur en Milieu. Volgens hem ontbreekt het alleen aan duidelijkheid over hoe dit afgedwongen gaat worden. "En wat ons betreft zou dit ook moeten worden uitgebreid naar het eigen woningbezit."

'Eigenaren niet straffen'

Vereniging Eigen Huis ziet niets in zo'n verkoopverbod. "Je verandert dan niets aan de situatie en brengt veel eigenaren in problemen", zegt woordvoerder Hans André de la Porte. "Het is niet reëel om van iedereen die in een groot oud huis woont te eisen dat ze gaan verduurzamen naar een energielabel A of B."

Veel mensen kunnen dat helemaal niet betalen, zegt André de la Porte. "Je mag de eigenaren niet straffen als ze hun huis verkopen. Een nieuwe eigenaar heeft bij zo'n oud huis vaak forse verbouwingsplannen en verduurzaming staat altijd bovenaan de prioriteiten. Dan is het doodzonde van de investeringen die de vorige eigenaar net in isolatiemaatregelen heeft moeten doen, en die de koper er direct weer uithaalt."

"Bovendien wonen veel eigenaren al heel lang in hun woning. Verduurzamen kan vaak niet zonder ingrijpende modernisering van het huis en de complete verwarmingsinstallaties. Zo'n verbouwing gaat vele maanden duren. Waar moeten die mensen dan intussen naartoe en hoe moeten ze dat betalen? Het gaat echt niet alleen om grote villa's in Bloemendaal, maar ook om veel kleine huizen van begin vorige eeuw", zegt André de la Porte.

Natuur en Milieu heeft niet onderzocht waarom in gemeenten als Bloemendaal en Heemstede een relatief groot aantal huizen met slechte energielabels te vinden is. Wel staat er in deze gemeenten een bovengemiddeld aantal grote, oudere huizen die vaak vrijstaand of twee-onder-een-kap zijn.

In totaal moeten volgens Natuur en Milieu 1,5 miljoen huizen verduurzaamd worden voor 2030. Voor het onderzoek van Natuur en Milieu is gekeken naar data van het CBS en het Kadaster.

Vooral woningen die in bezit zijn van particuliere verhuurders lopen achter. Uit een rondgang van de NOS vorig jaar bleek dat die huizen het vaakst nog steeds enkel glas hebben. "Dan stook je dus eigenlijk gewoon voor de buitenlucht", zegt Van Tilburg.

Collectief aanbieden

Ook huizen in eigen bezit hebben een slechter label dan gemiddeld. Woningen van corporaties hebben het minst vaak energielabels E, F of G. Als het gaat om absolute aantallen, hebben de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht de meeste huizen met slechte labels.

Volgens Van Tilburg toont het onderzoek dat er nog een grote inhaalslag gemaakt moet worden als het gaat om zaken als spouwmuurisolatie, dubbel glas en vloerisolatie. "Sommige gemeenten bieden collectief zonnepanelen aan. Iets soortgelijks zou je ook met isolatie van huizen kunnen doen", zegt hij.

Volgens hem is er zo "een behoorlijke" CO2-reductie te realiseren. Ook gaat de energierekening fors omlaag. "Het is dus eigenlijk een no-brainer. Toch gebeurt er nog altijd te weinig."

Label verplicht

In 2015 werd het energielabel voor woningen ingevoerd en zijn voorlopige energielabels toegekend. Sindsdien is een energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van een huis. Een label wordt onder meer bepaald op basis van het type verwarming, het eventueel duurzaam opwekken van energie via bijvoorbeeld zonnepanelen en het energieverlies van een woning.