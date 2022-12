Marokkaanse bondscoach ergert zich aan kritiek: 'We zijn hier om te winnen'

Marokko staat woensdagavond als eerste Afrikaanse land in de halve finale van een WK voetbal. Maar dat is niet genoeg, zei bondscoach Walid Regragui op een persconferentie aan de vooravond van het duel met Frankrijk. "We willen geschiedenis schrijven en Afrika naar de top van de wereld brengen. Als we tevreden zouden zijn met het bereiken van de halve finale zouden veel mensen dat misschien begrijpen, maar ik niet. We willen winnen voor Afrika", sprak de 47-jarige coach. Tegelijk toonde Regragui zich ook realistisch: "Ik ben niet gek. Ik weet dat het heel moeilijk zal worden. Frankrijk is het beste team van de wereld." Kritiek op tactiek De Marokkanen hebben in de knock-outfase Spanje (na strafschoppen in de achtste finales) en Portugal (1-0 winst in de kwartfinales) al naar huis gestuurd, met een zeer verdedigende speelstijl. Zo had Marokko tegen Portugal slechts 27 procent balbezit. Regragui ergert zich aan de kritiek op zijn tactiek. "We vechten met de wapens die we hebben. Dat is toch niet zo raar? Dat doen wel meer teams toch? Vooral Europese journalisten hebben daar veel kritiek op. Maar je krijgt toch geen prijs als je veel balbezit hebt? Het gaat er toch om dat je kansen krijgt? En het belangrijkste is dat je wint."

Inzet aanvoerder Saïss onzeker Bondscoach Walid Regragui weet nog niet of hij woensdag een beroep kan doen op zijn aanvoerder Romain Saïss, die tegen Portugal uitviel met een dijbeenblessure. Aanvaller Walid Cheddira is geschorst. Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd bleven met fysieke klachten aan de kant in de kwartfinale, maar de bondscoach heeft goede hoop dat zij tegen Frankrijk weer inzetbaar zijn.

Regragui: "Afrikaanse ploegen kregen vaak veel complimenten over hun leuke spel. Maar ze werden ook voor naïef versleten. Die tijd is voorbij. Wij zijn hier om te winnen. Ik houd ook van het spel dat Pep Guardiola met Manchester City speelt. Maar hij heeft wel spelers als Kevin De Bruyne en Bernardo Silva in zijn selectie." Bijzonder tintje De wedstrijd tegen Frankrijk heeft voor Regragui nog een bijzonder tintje: hij is geboren en getogen in Frankrijk en was er als voetballer ook het grootste deel van zijn carrière actief. Op de persconferentie wilde hij daar niet veel over zeggen. "Ja, ik ben geboren in Frankrijk en heb een dubbele nationaliteit. Dat is een eer en een genoegen. Maar het maakt niet uit tegen wie we spelen, wij zijn Marokko."