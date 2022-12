Vasseur nieuwe teambaas Ferrari; stoelendans Formule 1 'echt ongekend'

"Dus Leclerc zal zonder meer een rol hebben gespeeld in de benoeming van Vasseur", aldus Dekker, die doelt op het gezamenlijke verleden van de twee. Leclerc werkte onder meer tijdens zijn eerste jaar bij Alfa Romeo samen met Vasseur.

Bij Ferrari zal hij leiding geven aan Charles Leclerc en Carlos Sainz. Leclerc eindigde dit jaar als tweede in het wereldkampioenschap achter Max Verstappen en hij wordt binnen de renstal gezien als toekomstig kampioen.

De nieuwe Ferrari-teambaas Vasseur komt over van Alfa Romeo, waar hij zes jaar de scepter zwaaide. Hij bereikte afgelopen seizoen met de coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu de zesde plaats bij de constructeurs, het beste resultaat van het team in de afgelopen tien jaar.

"Echt ongekend", zegt Louis Dekker, Formule 1-verslaggever bij de NOS. "Er is een stoelendans aan de gang die ik nog nooit heb meegemaakt in december."

Maar Ferrari is niet het enige team met transfernieuws. McLaren kondigde aan dat Andrea Stella promoveert en de nieuwe teambaas wordt. Hij volgt Andreas Seidl op, die bij de Sauber Group aan de slag gaat als topman. De Sauber Group racet onder de naam Alfa Romeo in de koningsklasse van de autosport.

Ferrari heeft Frédéric Vasseur benoemd tot nieuwe teambaas van het Formule 1-team. De 54-jarige Fransman is de opvolger van Mattia Binotto, die onlangs naar de uitgang werd geforceerd bij de Italiaanse renstal.

Dekker: "Dat wordt een twee-eenheid bij Ferrari, waar Sainz wat moeite mee zal gaan hebben. Hij heeft geen verleden met Vasseur, terwijl Leclerc en Vasseur vier handen op één buik zijn."

Summum van de racewereld

Volgens Dekker is Vasseur alleen al vanwege zijn Franse nationaliteit een goede zet van Ferrari. "Ferrari presteert alleen maar als er geen Italianen aan het roer staan. Een Italiaanse baas is in de geschiedenis altijd recept voor rampspoed geweest."

Vasseur zelf is opgetogen met zijn benoeming. "Als iemand die zijn leven lang een passie heeft voor autosport, heeft Ferrari voor mij altijd het summum van de racewereld vertegenwoordigd. Ik kijk uit naar de samenwerking met het getalenteerde en zeer gepassioneerde team in Maranello."