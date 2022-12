Kinderopvangtoeslag extra omhoog vanwege 'uitzonderlijk' gestegen prijzen

De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar extra omhoog om de sterk stijgende kosten in de kinderopvang te compenseren. Dat schrijft minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Gennip noemt de "uitzonderlijke en onvoorziene hogere inflatie reden om af te wijken van de normale systematiek.

De uurtarieven in de kinderopvang stijgen flink en "als ouders substantieel meer moeten betalen voor de opvang, kan ik mij goed voorstellen dat zij hier wakker van liggen", schrijft Van Gennip aan de Kamer.

Stoppen met werken

Zij grijpt nu in, en niet pas bij het verschijnen van de Voorjaarsnota, omdat ze wil voorkomen dat ouders stoppen met werken omdat de opvang te duur wordt.

Het maximumtarief waarover ouders een vergoeding kunnen krijgen zou 5,6 procent stijgen, maar in de meest recente berekeningen is dat 6,54 procent. Van Gennip gaat de toeslagen nu verhogen tot dit laatste percentage.

De ingreep kost naar schatting 57 miljoen euro, bovenop de ongeveer 225 miljoen die al voor de stijging van de uurprijzen was uitgetrokken.