Meerdere ijsbanen open na koude nacht: 'De kwaliteit is uitstekend'

Na opnieuw een koude nacht maken ijsmeesters in heel Nederland zich op voor een winterse schaatsdag. Vrijwilligers van meerdere ijsbanen zijn de hele nacht in touw geweest om de banen te besproeien. De vorst deed de rest: in onder meer Doorn, De Lier en Winterswijk kunnen mensen al vroeg het ijs op.

De ijsbaan in Doorn is geopend! pic.twitter.com/y94wzIa9hu

De ijsbaan in Winterswijk verwacht dat Vreugdenhil "ettelijke kilometers meer" kan afleggen op natuurijs. Als de Nederlandse marathonschaatser klaar is met zijn rondjes gaat de schaatsbaan open voor het publiek.

In Winterswijk doet schaatser Bart Vreugdenhil vanochtend een poging om het uurrecord schaatsen op natuurijs te verbreken. De laatste keer dat dit wereldrecord werd gebroken, was volgens de de Winterswijkse ijsclub in 1928. Toen schaatste de Fransman Leon Quaglia 31,97 kilometer in een uur, op natuurijs aan de voet van de Mont Blanc.

Zelf gaat de ijsmeester overigens niet meer schaatsen. "Dat doe ik niet meer. Oude mensen moeten niet meer schaatsen. Maar het is heel mooi om straks al die mensen te zien schaatsen. Zeker na al dat werk dat we ervoor hebben gedaan."

"Ik durf nu al te zeggen dat de kwaliteit uitstekend is", zegt voorzitter Wim van den Berg over de ijsbaan tegen Omroep West . Hij verwacht dat de baan een paar dagen open kan blijven.

Overigens zijn niet alle natuurijsbanen in Nederland vandaag al 'schaatsklaar'. Hoewel de temperaturen afgelopen nacht overal in het land (ver) onder het vriespunt lagen - in Enschede was het volgens Weerplaza zelfs vanochtend nog -9,4 graden - zijn daar nog wel een paar nachten met vorst voor nodig.

Zo was het vannacht in Oosterbeek niet koud genoeg om - letterlijk - over één nacht ijs te gaan. De plaatselijke ijsvereniging meldt op Facebook dat leden weliswaar de hele nacht bezig zijn geweest met sproeien, maar dat dat met temperaturen tussen de -3,5 en -4,7 niet genoeg was.

"Er ligt een kleine centimeter ijs, dus met nog zo'n nacht kunnen we woensdagochtend open", aldus de vereniging. "Laten we duimen dat het dinsdag nacht weer lekker koud wordt."

Wat dat betreft zal de Oosterbeekse ijsclub blij zijn met de verwachtingen voor komende nacht. Volgens het KNMI lopen de minimumtemperaturen in de nacht van dinsdag op woensdag uiteen van -11 in het noorden tot -3 in het zuiden.