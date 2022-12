Twee keer Nederlands record, maar geen WK-medaille voor Steenbergen

Marrit Steenbergen heeft op de openingsdag van de WK kortebaan in Melbourne twee keer het Nederlands record op de 200 meter wisselslag verbeterd. Een medaille leverde dat niet op. In de finale tikte ze als vierde aan.

In de series was de 22-jarige Steenbergen, die deze zomer op de EK langebaan zilver veroverde, met 2.06,01 al ruim een halve seconde sneller dan het oude record van Femke Heemskerk uit 2014.

En in de finale deed Steenbergen daar nog een flinke schep bovenop. Ze snelde naar 2.04,94 en scherpte zo het record nog verder aan. Tot een podiumplaats leidde dat niet, omdat Kate Douglass, Alex Walsh (beiden uit Amerika) en de Australische Kaylee McKeown sneller waren.

Doelstelling

Voorafgaand aan het toernooi in Australië vertelde Patrick Pearson, de trainer van Steenbergen, dat de doelstelling was om finales te halen en persoonlijke records aan te vallen. En een medaille is dan mooi meegenomen. "Want het gaat echt wel hard, hoor", loofde Pearson de concurrentie.