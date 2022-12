'OM negeerde verzoeken om beveiliging van familie kroongetuige Nabil B.'

Het Openbaar Ministerie heeft zeker twee verzoeken om persoonsbeveiliging van familie van kroongetuige Nabil B. afgewezen. Dat meldt NRC op basis van een reconstructie. Twee dagen na het laatste verzoek werd een broer van B., Reduan, doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam. Het OM zei eerder dat Reduan "geen of slechts beperkte beveiliging" wilde. In de reconstructie van de onderhandelingen tussen Nabil B. en de overheid komt naar voren dat zeker één broer van B. het Openbaar Ministerie heeft gewaarschuwd voor de grote veiligheidsrisico's. Ook B. zelf waarschuwde het OM.

Nabil B. is de kroongetuige in het liquidatieproces rond Ridouan Taghi. Zijn broer Reduan werd op 29 maart 2018 doodgeschoten door Shurandy S., die zich voordeed als een sollicitant. In 2019 kreeg S. hiervoor een celstraf van 28 jaar.

Eerder werd al bekend dat Reduan in de dagen voor zijn dood doodsbang was voor de wraak van topcrimineel Ridouan Taghi. Hij sliep slecht en beklaagde zich in WhatsApp-berichten over de beveiliging die hij kreeg van het Openbaar Ministerie. Die mocht volgens hem "niets kosten". Politie en justitie erkenden begin 2019 in een gesprek met vier kranten dat ze de risico's voor de familie van Nabil B. verkeerd hebben ingeschat. "Onze inschatting was niet zodanig dat we een liquidatie vermoedden", zeiden ze.

Het belang tot een deal te komen met Nabil was voor het OM belangrijker dan onze veiligheid. Familielid Nabil B. tegen NRC

Vanaf de gesprekken over een kroongetuigendeal in 2017 zouden Nabil B. en zijn familie hebben gewaarschuwd voor de veiligheidsrisico's. Deze risico's waren in de ogen van politie en justitie overdreven, het ergste wat kon gebeuren, is "een steen door de ruit", schrijft NRC. Toch wilden politiemensen volgens de krant niet met B. afspreken, "omdat ze niet het risico wilden lopen dat ze zelf uit de schoenen werden geschoten". De bedreigingen richting de familie werden twee weken voor de moord op Reduan concreter. Toen werden de verklaringen van B. verstrekt aan een medeverdachte in de Marengozaak en werd Bart Stapert, destijds samen met Derk Wiersum advocaat van Nabil B., gewaarschuwd door het OM. "Wij verwachten wel dat er iets gebeurt komend weekend", zou het OM tegen hem hebben gezegd. Rond de bekendmaking van de deal was er ook een ernstig veiligheidsincident in de omgeving van de familie en een paar dagen later werden in Utrecht handgranaten gevonden. Die vondst werd door de politie ook gelinkt aan de deal van Nabil B.. In de directe woonomgeving van familieleden van de kroongetuige werden verdachte personen gezien.

Een woordvoerder van het OM laat aan NRC weten het "op belangrijke onderdelen niet eens te zijn met wat er in het artikel wordt gesteld". Het OM zegt verder niet te kunnen reageren, omdat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) nog onderzoek doet, op verzoek van het ministerie van Justitie, naar de beveiligingssituatie rondom de dood van Reduan B.