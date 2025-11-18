Het incident vond plaats precies in het midden van de Afsluitdijk, meldt een woordvoerder van de brandweer. De vrachtwagen was onderweg richting Den Oever.

De chauffeur kon de trekker tijdig loskoppelen, waardoor alleen de aanhangwagen in de brand vloog.

Veel rookontwikkeling

De brandweer uit Noord-Holland Noord is bezig het vuur te blussen. Bij de brand komt zoveel rook vrij, dat de Afsluitdijk in beide richtingen is afgesloten. "De rook trekt over de weg, dus het is te gevaarlijk om eroverheen te rijden", aldus een woordvoerder.

Een verslaggever ter plaatse meldt dat het verkeer door de politie van de weg wordt geleid, en moet kiezen tussen omrijden via Lelystad (A6), of wachten totdat de weg weer opengaat.

Weg afgesloten

Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg richting Den Oever tot 17.00 dicht. Ze is daar bezig met bergingswerkzaamheden en het herstellen van asfaltschade. In de richting van Zurich kan de weg ieder moment opengaan.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.