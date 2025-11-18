Website NH blijft instabiel door aanhoudende wereldwijde storing
De website van NH is weer deels bereikbaar, maar valt nog steeds af en toe uit door een aanhoudende storing bij internetbedrijf Cloudflare. Door de storing waren tal van websites moeilijk tot niet te bereiken.
Cloudflare fungeert als een soort digitale verkeersregelaar en beschermt websites tegen cyberaanvallen. Onder andere het platform X en zijn betaalde dienst X Pro werkten niet, maar bijvoorbeeld ook de sites van VVD, D66 en Alzheimer Nederland. De sites toonden een boodschap dat er een interne serverfout was op het netwerk van Cloudflare.
Volgens de statuspagina van Cloudflare doet het bedrijf onderzoek naar 'een probleem dat meerdere gebruikers treft.' De storing begon rond het moment dat er onderhoud gepland stond aan een datacenter in de Chileense hoofdstad Santiago, al is nog niet duidelijk of dat verband houdt met de problemen.
De situatie lijkt vooralsnog instabiel, het is niet duidelijk wanneer alles weer volledig online zal zijn.
Tip ons!
💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!
📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.
Wil je ons nieuws via WhatsApp ontvangen? Abonneer je hier.
Op de hoogte blijven?
🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.