Cloudflare fungeert als een soort digitale verkeersregelaar en beschermt websites tegen cyberaanvallen. Onder andere het platform X en zijn betaalde dienst X Pro werkten niet, maar bijvoorbeeld ook de sites van VVD, D66 en Alzheimer Nederland. De sites toonden een boodschap dat er een interne serverfout was op het netwerk van Cloudflare.

Volgens de statuspagina van Cloudflare doet het bedrijf onderzoek naar 'een probleem dat meerdere gebruikers treft.' De storing begon rond het moment dat er onderhoud gepland stond aan een datacenter in de Chileense hoofdstad Santiago, al is nog niet duidelijk of dat verband houdt met de problemen.

De situatie lijkt vooralsnog instabiel, het is niet duidelijk wanneer alles weer volledig online zal zijn.