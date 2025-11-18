De jongen is vanochtend vroeg aangehouden in een woning in Amsterdam. "Zijn precieze rol wordt nog onderzocht. Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten", laat de politie weten.

Eerder werd er al een 14-jarige verdachte opgepakt op verdenking van dezelfde poging tot een explosie die nacht.