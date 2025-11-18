Verdachte (17) opgepakt voor poging explosie bij Pizzabakkers
De politie heeft een 17-jarige jongen opgepakt in het onderzoek naar de explosies bij panden van de Pizzabakkers. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot explosie aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam in de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 september 2025.
De jongen is vanochtend vroeg aangehouden in een woning in Amsterdam. "Zijn precieze rol wordt nog onderzocht. Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten", laat de politie weten.
Eerder werd er al een 14-jarige verdachte opgepakt op verdenking van dezelfde poging tot een explosie die nacht.
💬 Wil je niets missen uit Amsterdam?
- Blijf op de hoogte via nhnieuws.nl/amsterdam
- Mail je tips naar [email protected]
- Praat mee en deel jouw nieuws in onze speciale Amsterdamse Facebookgroep!
Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]