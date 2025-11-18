De droom van Wim: rijdt de Blauwe Tram straks als museumtram rond de Veerplas?
Een Veerplas met honderden dagjesmensen die een rondje met 'zijn' Blauwe Tram gaan rijden. Dat is de droom van Haarlemmer Wim Beukenkamp. Hij bouwt, met vrijwilligers, in een loods in de Waarderpolder een exacte kopie van de ooit zo beroemde tram na.
Rijdt de Nieuwe Blauwe Tram over een paar jaar rondjes rondom De Veerplas? - NH Nieuws
De Blauwe Tram verbond de omgeving van Den Haag met die van Haarlem tot het begin jaren zestig van de vorige eeuw. Een 'oer-Haarlemse tram', zoals Wim hem noemt. Gebouwd in Haarlem, door de firma Beijnes. Een tram die, vooral qua interieur, luxer was dan de gewone stadstrams.
Inmiddels is er al zo'n zes ton in het megaproject gestopt. Geld verzameld dankzij bijdragen van sponsoren, fondsen, de gemeente Haarlem en een deel uit eigen zak. Het duurt nog zo'n vier jaar voordat de Nieuwe Blauwe Tram kan rijden.
Nu de wielen nog
Enige probleem: de wielen missen nog. Dat kost een slordige anderhalve ton. Daar heeft Wim een inzamelingsactie voor opgestart. "Help ons de draaistellen bouwen", roept hij op.
