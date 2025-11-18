Gisteren werd de vogel door een hond gevonden op het Hemmeland in Monnickendam. De vogel was niet gewond, maar zo verzwakt dat de hond hem gemakkelijk kon pakken en naar zijn baasje bracht.

Meteen werd de dierenambulance gebeld, die de ralreiger naar de vogelopvang in Midwoud bracht. Daar was het even puzzelen om te achterhalen wat voor vogel er binnenkwam. "Dit hadden we nog nooit eerder gezien", laat De Ruijter weten.

Gefokt in België

De exotische vogel bleek geringd en waarschijnlijk gefokt in België, maar het is nog steeds onduidelijk hoe hij in het Hemmeland is terechtgekomen.

"Misschien is hij verkocht en hier uit een volière ontsnapt, maar het kan ook dat hij hierheen is gevlogen," aldus de vogelopvang. De Indische ralreiger kan met goed weer in Nederland in het wild overleven. Nu het kouder wordt en het voedselaanbod afneemt, werd dat deze exotische vogel uiteindelijk fataal.