Vandaag is er veel bewolking, al zal de zon zich af en toe ook laten zien. "Maar er is ook kans op buien en zelfs wat hagel", vertelt weerman Jan Visser op NH Radio. De wind is matig en de temperatuur stijgt van ongeveer 2 graden in de ochtend naar zo’n 7 graden in de middag.

De dag verloopt droog. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en volgt opnieuw regen. Ook in de nacht vallen buien, met kans op hagel en onweer. De temperatuur daalt naar rond de 3 graden. Morgen loopt het kwik weer op tot ongeveer 6 graden.

Donderdag trekken enkele buien over en wordt het merkbaar kouder. "Het weer krijgt een winters karakter", aldus de weerman. Ook de nachten worden kouder. Vrijdag en in het weekend gaat het ’s nachts vriezen. Zondag komt de temperatuur overdag niet hoger dan een graad of drie. De komende weken blijft het aan de koude kant.