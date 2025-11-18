Met nog twee dagen tot de allesbeslissende wedstrijd waarin Curaçao zich voor het eerst in de geschiedenis kan plaatsen voor het WK, zit de moeder van Sontje Hansen bij de kapper in Willemstad.

Sonaida Hansen is een paar dagen geleden vanuit haar woonplaats Hoorn naar de Antillen gereisd, en vliegt vandaag samen met honderden voetbalfans naar Jamaica, waar de wedstrijd om 02.00 uur Nederlandse tijd gespeeld wordt.

Ze wil er mooi uitzien, als ze op de tribune van een uitverkocht stadion in Kingston haar zoon én haar twee neven (Ar'Jany Martha en Gervane Kastaneer) naar een overwinning probeert te juichen.



Voor Curaçao is het misschien wel de belangrijkste wedstrijd aller tijden. De ploeg, die sinds januari 2024 getraind wordt door Dick Advocaat, heeft nu 11 punten in de poule. Jamaica staat tweede met een punt minder. Bij gelijkspel is Curaçao verzekerd van kwalificatie voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.