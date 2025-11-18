Moeder van Sontje Hansen reist vanuit Hoorn naar Curaçao voor historisch WK-duel
Sontje Hansen uit Hoorn kan vandaag met de nationale ploeg van Curaçao geschiedenis schrijven door zich te plaatsen voor het WK van 2026. Zijn moeder is speciaal vanuit Hoorn afgereisd om haar zoon, en twee neven die ook in de selectie zitten, vanaf de tribune te steunen.
Met nog twee dagen tot de allesbeslissende wedstrijd waarin Curaçao zich voor het eerst in de geschiedenis kan plaatsen voor het WK, zit de moeder van Sontje Hansen bij de kapper in Willemstad.
Sonaida Hansen is een paar dagen geleden vanuit haar woonplaats Hoorn naar de Antillen gereisd, en vliegt vandaag samen met honderden voetbalfans naar Jamaica, waar de wedstrijd om 02.00 uur Nederlandse tijd gespeeld wordt.
Ze wil er mooi uitzien, als ze op de tribune van een uitverkocht stadion in Kingston haar zoon én haar twee neven (Ar'Jany Martha en Gervane Kastaneer) naar een overwinning probeert te juichen.
Voor Curaçao is het misschien wel de belangrijkste wedstrijd aller tijden. De ploeg, die sinds januari 2024 getraind wordt door Dick Advocaat, heeft nu 11 punten in de poule. Jamaica staat tweede met een punt minder. Bij gelijkspel is Curaçao verzekerd van kwalificatie voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
Zoon op de wereld gezet voor het WK
Haar zoon Sontje Hansen, die zijn voetbalcarrière begon bij de Hoornse Sportvereniging Sport 1889, koos in september voor het nationale team van Curaçao. Eerder dit jaar speelde hij nog wedstrijden voor Jong Oranje, maar bondscoach Michael Reiziger selecteerde hem niet voor het jeugd-EK.
Voor zijn moeder is de keuze voor Curaçao een droom die uitkomt, vertelt ze aan de telefoon. "Ik heb deze zoon op de wereld gezet om Curaçao naar het WK te brengen."
Voor Sontje, die bij Curaçao het veld deelt met onder anderen Tyrese Noslin (Telstar), en Armando Obispo (PSV) pakt die keuze goed uit. Tegen Bermuda won de ploeg met 7-0 en zorgde hij na een fraaie aanval voor een doelpunt.
Doperwt in de Caribische Zee
Door de prestaties van de nationale ploeg is het 'gekkenhuis' in Willemstad, vertelt zijn moeder. "De voetbalfans hebben iedereen gevraagd om blauw te dragen, de straten zijn versierd en vanochtend is er speciale mis in de kerk georganiseerd. Ik wilde dit niet missen."
Het succes van Curaçao maakt ook een hoop los in de Antilliaanse gemeenschap in Nederland, zegt Hansen. In Rotterdam en Dordrecht is de wedstrijd morgennacht op groot scherm te zien. "We zijn een klein eiland, een doperwt in de Caribische Zee. Tot nu kende niemand onze vlag. Ik ben ongelofelijk trots dat we al zo ver zijn gekomen."
Vlag gaat mee
Trainer Dick Advocaat, die voor een groot deel verantwoordelijk wordt gehouden voor de triomf van de ploeg, moet de wedstrijd tegen Jamaica missen vanwege familieomstandigheden. Volgens Sonaida Hansen kan zijn absentie de wedstrijd beïnvloeden, maar alleen ten goede. "Dit maakt hen alleen maar sterker."
De moeder van Sontje heeft dan ook al het vertrouwen in de wedstrijd tegen Jamaica. Voorafgaand zal ze bidden voor de winst en in haar tas gaat de vlag van Curaçao mee, "Ik geloof in onze kinderen. Zij kunnen dit."
