"Hoe dichter je bij de zee komt, zie je daar de eerste vormen van een ecosysteem", legt de bioloog uit. "Naarmate je verder de duinen in gaat komen planten met wortels waardoor het zand minder in beweging is, Er komen duinmeertjes en uiteindelijk zelfs duinbossen. Dat ga je op de Razende Bol nooit tegenkomen."

Het zijn barre omstandigheden op de Razende Bol volgens Reitsma. "Het leven is schaars, maar er komen wel bijzondere soorten voor. Ze zijn heel erg aangepast aan de woeste omstandigheden. Het verschilt per jaar."

"Er zijn wel planten die kunnen groeien in heel zout landschap, maar na een paar overstromingen of de storm van afgelopen maand, is het ook zo weer weg. Soms broeden er bijzondere vogels en andere jaren niet. Dat maakt de Razende Bol zo interessant. Het leven moet er continue opnieuw beginnen."

De film 'Duin' waar de Razende Bol een rol in speelt moet in het voorjaar van 2027 uitkomen.