Filmploeg op Razende Bol: lege plek waar leven steeds opnieuw moet beginnen
Meer dan zand en water zie je op het eerste gezicht niet als je voor het eerst op de Razende Bol komt. De zandplaat tussen Den Helder en Texel is een bijzonder natuurgebied. Afgelopen week is er opnieuw gefilmd op de zandplaat voor een documentaire over het ontstaan van de Noord-Hollandse duinen. "Het zijn barre omstandigheden op een lege plek, waar het leven steeds opnieuw moet beginnen."
Razende Bol - NH Nieuws / Jurgen van den Bos
Het is windkracht 7 en het regent als een filmploeg aankomt op de Razende Bol. Er is niets dan zand en water en verderop liggen tientallen zeehonden te rusten. De zandplaat maakt deel uit van een nieuwe film 'Duin', van de makers van onder meer 'De Wilde Noordzee'.
"De Razende Bol is een heel goed voorbeeld als het gaat om beginnend duinlandschap", vertelt bioloog en filmmaker Sam Reitsma. "De omstandigheden op de zandplaat zijn zo minimaal, dat er geen dieren kunnen leven. Daarom is het juist interessant voor de dieren die er wel komen. Het is belangrijke rustplaats voor vogels en honderden zeehonden."
De zandplaat - ook wel Noorderhaaks genoemd - ligt al honderden jaren tussen Den Helder en Texel in. Het is ontstaan door eb- en vloedstromen in het Marsdiep, waarbij steeds meer zand is gaan bezinken en zelfs droog kwam te liggen. De Razende Bol is nog steeds in beweging en kruipt langzaam richting Texel.
"Het is juist midden in het Marsdiep waar je goed kunt zien hoe een ecosysteem kan ontstaan. Iedereen kent de Noord-Hollandse duinen. Ze zijn uniek en zo divers, maar er is nog niet eerder een film over gemaakt", vertelt Reistma. "Het gaat van de eerste zandkorrel zoals hier op de Razende Bol tot aan de duinbossen en we volgen de dieren die daarin voorkomen."
"Hoe dichter je bij de zee komt, zie je daar de eerste vormen van een ecosysteem", legt de bioloog uit. "Naarmate je verder de duinen in gaat komen planten met wortels waardoor het zand minder in beweging is, Er komen duinmeertjes en uiteindelijk zelfs duinbossen. Dat ga je op de Razende Bol nooit tegenkomen."
Het zijn barre omstandigheden op de Razende Bol volgens Reitsma. "Het leven is schaars, maar er komen wel bijzondere soorten voor. Ze zijn heel erg aangepast aan de woeste omstandigheden. Het verschilt per jaar."
"Er zijn wel planten die kunnen groeien in heel zout landschap, maar na een paar overstromingen of de storm van afgelopen maand, is het ook zo weer weg. Soms broeden er bijzondere vogels en andere jaren niet. Dat maakt de Razende Bol zo interessant. Het leven moet er continue opnieuw beginnen."
De film 'Duin' waar de Razende Bol een rol in speelt moet in het voorjaar van 2027 uitkomen.
Broedende vogels en rustende zeehonden
De Razende Bol staat onder beheer van Landschap Noord-Holland. Het belangrijkste doel is om toezicht te houden op de rust en de bescherming van de broedende vogels en rustende zeehonden. De noordzijde van de Razende Bol is van 15 mei tot 1 november voor bezoekers afgesloten.
Zomers werpen gewone zeehonden hun jongen op de Razende Bol. De komende winter werpen grijze zeehonden hun jongen op de zandplaat. De dieren hebben tijdens de zoogtijd absolute rust nodig, waarschuwt de natuurbeheerder. "Elke verstoring kan ervoor zorgen dat een moeder niet terugkeert om haar jong te zogen."
